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北市抽查學生用品「4類文具」多不合格 開學注意購買步驟

中央社／ 台北15日電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

北市商業處今天表示，抽查市售學生用品，其中以筆盒等文具用品不合格件數最多；違規事項則包括未標示製造商名稱等，要求業者1個月內改善，逾期未改，將勒令下架。

台北市商業處發布新聞資料指出，為讓學生在暑假過後，可使用符合商品標示法規定的商品，針對市售各種文具用品、學生用品及袋包進行專案抽查。

商業處專案抽查共205件商品，其中不合格36件，不合格率17.56%，將先輔導業者，再發文通知要求1個月內改善，逾期未改，將勒令下架。

商業處表示，此專案是依商品標示法暨相關基準規定進行抽查，不合格數量較多商品為文具用品，主要是筆盒、筆類、修正帶及尺規。

違規事項分別為未標示製造或委託製造及分裝商名稱和地址與電話、未標示進口或代理經銷分裝商名稱地址電話、未標示原始製造地、警告內容描述字體大小不符規定等。

商業處指出，民眾購買開學商品時，應注意購買步驟，包含挑選有中文標示且字體清楚商品、確認商品符合相關標示項目，應標示商品名稱包含原產地、主要成分或製造年月等，國內製造商品應標示製造商、委託製造商或分裝商名稱、地址及服務電話。

商業處表示，進口商品應標示進口商或分裝商的名稱、地址及服務電話及國外製造商或國外委製商的外文名稱，呼籲民眾先選購有中文標示商品，並拒買標示不清商品，才能保障自身權益。

北市

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