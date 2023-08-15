螃蟹煮成「滿鍋白絲綠黃汁」螯疑爛掉 內行人揭真相：能吃

鮮美多汁的螃蟹可說是許多老饕心目中海鮮大餐首選，甚至甘願掏出大把鈔票購入最新鮮食材，全為一飽口腹之欲。一名網友在PTT分享清蒸野生螃蟹的照片，原以為會讓眾人食指大動，殊不知只見「滿鍋綠黃汁」、蟹螯甚至疑似爛掉，鄉民見狀紛紛直呼浪費食物「煮得那麼噁也不簡單」。

一名網友在PTT以「螃蟹煮完長這樣能吃嗎？」為題發文，原PO提到爸爸送來一隻野生螃蟹，原本打算當作進補佳餚，想不到清蒸後的成品讓他不知如何是好，只見原PO附上的照片，滿電鍋充滿綠黃色汁液，還飄著一絲一絲疑似肉屑的物體，蟹螯更有一部份變成黑色。原PO表示，清蒸後整個電鍋疑似都是螃蟹的寄生蟲，蟹螯似乎有一部份還爛掉，納悶「這樣子還能吃嗎？」

螃蟹暗黑料理曝光後吸引許多鄉民回應，「X浪費食物」、「怎麼變成這樣？還不如炒九層塔」、「煮得那麼噁也不簡單」、「想上新聞就吃吧」、「好好的螃蟹被煮成這樣，這螃蟹死後的怨氣一定很重」；不過也有人表示看似可怕的照片，其實只是新鮮螃蟹殼內的組織溢出，而蟹螯上的黑色部分則是螃蟹受傷復原後的疤痕。

針對許多鄉民好奇原PO爸爸抓到的螃蟹是否有寄生蟲，一名內行網友出面釋疑，他指出一絲一絲的物體其實只是溢出來的蟹膏，而照片中看似寄生蟲的生物其實是種名為「心板茗荷」的藤壺，只要剝除蟹腮即可安心食用。

此外，這名網友也提醒眾人不要輕易抓野生螃蟹食用，「有些螃蟹有毒而且長得一副沒毒的樣子」，如果無法分辨的話恐怕一不小心就成為社會新聞主角。根據科學發展期刊420期內容，台灣沿海共有11種有毒蟹類，其中以蕾近愛潔蟹最毒，只要食用110克蟹肉即達致死量，提醒民眾切勿購買來路不明的蟹類。