快訊

一圖看雨區分布！明天起全台降雨機率高 這地方雨勢最猛

螃蟹煮成「滿鍋白絲綠黃汁」螯疑爛掉 內行人揭真相：能吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己用電鍋清蒸螃蟹的照片，想不到宛如暗黑料理的成品讓他納悶是否可以食用。圖／取自PTT
一名網友分享自己用電鍋清蒸螃蟹的照片，想不到宛如暗黑料理的成品讓他納悶是否可以食用。圖／取自PTT

鮮美多汁的螃蟹可說是許多老饕心目中海鮮大餐首選，甚至甘願掏出大把鈔票購入最新鮮食材，全為一飽口腹之欲。一名網友在PTT分享清蒸野生螃蟹的照片，原以為會讓眾人食指大動，殊不知只見「滿鍋綠黃汁」、蟹螯甚至疑似爛掉，鄉民見狀紛紛直呼浪費食物「煮得那麼噁也不簡單」。

一名網友在PTT以「螃蟹煮完長這樣能吃嗎？」為題發文，原PO提到爸爸送來一隻野生螃蟹，原本打算當作進補佳餚，想不到清蒸後的成品讓他不知如何是好，只見原PO附上的照片，滿電鍋充滿綠黃色汁液，還飄著一絲一絲疑似肉屑的物體，蟹螯更有一部份變成黑色。原PO表示，清蒸後整個電鍋疑似都是螃蟹的寄生蟲，蟹螯似乎有一部份還爛掉，納悶「這樣子還能吃嗎？」

螃蟹暗黑料理曝光後吸引許多鄉民回應，「X浪費食物」、「怎麼變成這樣？還不如炒九層塔」、「煮得那麼噁也不簡單」、「想上新聞就吃吧」、「好好的螃蟹被煮成這樣，這螃蟹死後的怨氣一定很重」；不過也有人表示看似可怕的照片，其實只是新鮮螃蟹殼內的組織溢出，而蟹螯上的黑色部分則是螃蟹受傷復原後的疤痕。

針對許多鄉民好奇原PO爸爸抓到的螃蟹是否有寄生蟲，一名內行網友出面釋疑，他指出一絲一絲的物體其實只是溢出來的蟹膏，而照片中看似寄生蟲的生物其實是種名為「心板茗荷」的藤壺，只要剝除蟹腮即可安心食用。

此外，這名網友也提醒眾人不要輕易抓野生螃蟹食用，「有些螃蟹有毒而且長得一副沒毒的樣子」，如果無法分辨的話恐怕一不小心就成為社會新聞主角。根據科學發展期刊420期內容，台灣沿海共有11種有毒蟹類，其中以蕾近愛潔蟹最毒，只要食用110克蟹肉即達致死量，提醒民眾切勿購買來路不明的蟹類。

一名網友表示，原本打算將爸爸送來的野生螃蟹煮成進補料理，殊不知成品讓他納悶是否能夠食用。圖／取自PTT
一名網友表示，原本打算將爸爸送來的野生螃蟹煮成進補料理，殊不知成品讓他納悶是否能夠食用。圖／取自PTT

螃蟹 PTT 海鮮 寄生蟲

延伸閱讀

螃蟹蛻殼宛如恐怖片！「開腸剖肚後慢慢拉出新肢」身首分離畫面超驚悚

高中生到河邊玩水抓7隻怪蟹回家 一查竟是「地球全新物種」登上國際期刊

海鮮餐廳讓顧客直擊「大閘蟹處刑秀」在桌上活活被蒸熟 網揭不人道煮法下場

影／嚇到！嘉義連日大雨 東石女驚見馬桶闖入15公分大螃蟹

相關新聞

周三至周五全台降雨機率高 中南部全天下大雨

低壓帶影響，西南風盛行，周三至周五全台降雨機率提高，中南部是降雨熱區，有局部大雨機率，且全天都會下雨，雨停空檔少，到周六...

新冠疫情連8周下降 今起5大防疫措施鬆綁新制上路

新冠本土疫情連8周下降，雖然目前境外受到EG.5變異株的威脅，但疾管署從多項指標評估我國新冠疫情已經趨緩，疾管署推估國人...

食腦變形蟲初檢出爐 3處進出水口檢體陰性、7處檢驗中

新北日前發生一起因為在親水設施戲水感染福氏內格里阿米巴原蟲（食腦變形蟲）導致腦膜腦炎的死亡個案。衛福部疾管署15日公布初...

台南持有汽機車比六都最高 機車騎上人行道停放也第一

時代力量今天公布最新民調，台灣擁有機車的民眾比例為77%、擁有汽車的比例為48%，六都當中皆以台南市的比例最高，機車與汽...

文組學歷非阻礙…31歲頂大經濟系想轉當工程師 網質疑：被資遣2次不容易

科技業工程師普遍高薪，是很多人嚮往的職業，若不是資工、資管等本科系出身，卻又想當工程師？有辦法嗎？日前有一名網友發文表示，有一位親戚是經濟系畢業的，想進科技業當工程師，引發網友熱議。

無障礙秘密客查核納入評鑑 今年再增101家市區公車業者

近年因駕駛員拒載身障人士、服務態度不佳及身障人士搭乘公車意外摔傷等事故頻傳，為改善無障礙乘車服務品質，公路總局2019年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦