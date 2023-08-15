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台南終於有「優步小黃」了！限時不限次乘車現折20元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起在台南可體驗「優步小黃」行程便捷又安心的3大特色，包含大眾熟悉的在地跳錶計價、多元支付方式以及平台安全功能。圖／Uber提供
即日起在台南可體驗「優步小黃」行程便捷又安心的3大特色，包含大眾熟悉的在地跳錶計價、多元支付方式以及平台安全功能。圖／Uber提供

為帶給消費者日常通勤的經濟實惠乘車選擇，Uber今宣布與中華衛星台南大車隊擴大合作，於台南推出全新「優步小黃」乘車選項，現在在台南搭Uber，有多達5種乘車選項可以選擇。為歡慶優步小黃在台南上線，全台包含基隆、台北、新北、桃園、台中、彰化、南投、台南、高雄等9個城市的民眾搭乘優步小黃，可享限定期間不限次20元乘車優惠，Uber App新用戶還有機會獲價值150元的乘車禮。8月20日前完成優步小黃行程任務，還有機會抽中COLD STONE經典冰淇淋雙人套餐，邀情人一同享受。

Uber與中華衛星台南大車隊合作，「優步小黃」將以台南在地跳錶計價、多元支付、科技安全乘車3大特點，帶給民眾更在地化的Uber體驗，不僅可以事先看到預估車資範圍，還可自由選擇現金、信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay、Google Pay等多元方式支付，且Uber App內建的各項安全功能也都能擁有，包含「全程GPS定位」、「行程分享」、「緊急聯絡人」、「110緊急援助」等。無論是台南在地人的日常通勤外出，還是到台南商務差旅、觀光旅遊的國內外乘客，都可以立即上手使用。

為歡慶優步小黃新城市上線，Uber App新用戶即日起至9月30日，輸入「TNUBERAUG」首趟行程即享150元乘車優惠，Uber App所有用戶8月每週一至週五，輸入優惠序號「TAXIHOTDAY」，享每日10:00至16:59期間不限次20元優步小黃乘車優惠。此外，適逢七夕情人節，Uber再加碼抽免費COLD STONE，即日起至8月20日輸入序號「MYCOLDSTONETICKET」完成登錄，並搭乘3趟以上的優步小黃，就可以抽限量COLD STONE經典冰淇淋雙人套餐。

歡慶優步小黃新城市上線，全台包含基隆、台北、新北、桃園、台中、彰化、南投、高雄、台南等9個城市的民眾搭乘優步小黃，即享限定期間不限次20元乘車優惠。圖／Uber提供
歡慶優步小黃新城市上線，全台包含基隆、台北、新北、桃園、台中、彰化、南投、高雄、台南等9個城市的民眾搭乘優步小黃，即享限定期間不限次20元乘車優惠。圖／Uber提供
Uber持續擴大與在地計程車車隊合作，期與合作車隊、駕駛透過Uber App共同為計程車產業升級努力。（由左至右）合作職業駕駛梁景富、中華衛星台南大車隊老闆蔡榮輝、Uber 台灣總經理楊麗達Margarita Peker、合作職業駕駛林偉哲。圖／Uber提供
Uber持續擴大與在地計程車車隊合作，期與合作車隊、駕駛透過Uber App共同為計程車產業升級努力。（由左至右）合作職業駕駛梁景富、中華衛星台南大車隊老闆蔡榮輝、Uber 台灣總經理楊麗達Margarita Peker、合作職業駕駛林偉哲。圖／Uber提供

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