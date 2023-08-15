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20多歲氣喘患者染新冠 拖延就醫進加護還耽誤結婚計畫

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台灣感染症醫學會在台中榮總舉辦新冠肺炎衛教巡迴展，展期至18日。圖／台中榮總提供
台灣感染症醫學會在台中榮總舉辦新冠肺炎衛教巡迴展，展期至18日。圖／台中榮總提供

國外有研究指出，男性新冠患者相較女性更容易併發嚴重症狀、住進加護病房，被視為高風險因子之一 。台中榮總感染管制中心主任陳伯彥說，男性就醫意願低，恐為原因之一。台灣感染症醫學會也為此呼籲民眾，若出現症狀應及早就醫。

陳伯彥說，疫情爆發3年多來，台中榮總收治3千多名新冠住院病患，男性比女性多出4成，且65歲以上男性的重症患者更是女性患者的2倍。

他說，原因可能有男女賀爾蒙差異、男性社交活動多，以及男性就醫意願較低等因素有關。男性確診者往往會拖到症狀嚴重才就醫，若是高風險族群，一旦延誤就醫錯過黃金治療期，病情容易快速惡化。

陳伯彥說，曾有一位氣喘病史患者才20多歲，平常沒有規律追蹤控制，屬於新冠重症的高風險族群。因感染後沒有立即就醫，病情迅速惡化，後來因持續發燒、呼吸窘迫、昏迷等，需要插管、氧氣與特別治療，最後連結婚都耽誤了。

台灣感染症醫學會理事長王復德說，國外研究發現，新冠肺炎男性確診者的重症率高達女性的3倍多，顯示男性相較女性更容易併發出重症，甚至死亡。

許多人都知道高齡長者應特別小心防疫，但年輕人若有慢性病史，其實也是重症高風險族群，一旦確診要於黃金5日治療期內就醫服用口服抗病毒藥物，才能降低重症。

他說，為讓民眾正確認識新冠威脅，台灣感染症醫學會在台中榮總舉辦新冠肺炎衛教巡迴展，展期至18日，希望能讓高風險族群在平時就醫看診或回診時，藉機學習正確防疫觀念。

台中榮總 患者

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