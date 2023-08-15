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無障礙秘密客查核納入評鑑 今年再增101家市區公車業者

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
公路總局2019年起定期辦理「無障礙秘密客查核計畫」，安排身障者扮演秘密客，考核無障礙服務落實情形。圖／公路總局提供
公路總局2019年起定期辦理「無障礙秘密客查核計畫」，安排身障者扮演秘密客，考核無障礙服務落實情形。圖／公路總局提供

近年因駕駛員拒載身障人士、服務態度不佳及身障人士搭乘公車意外摔傷等事故頻傳，為改善無障礙乘車服務品質，公路總局2019年起定期辦理「無障礙秘密客查核計畫」，安排身障者扮演秘密客，考核無障礙服務落實情形，原僅查核49家公路客運業，今年再納入101家公車業者，結果將納營運服務評鑑，作為續營許可、虧損補貼依據。

公路總局表示，為提升無障礙乘車服務品質，2017年訂定服務身障人士乘車標準作業流程，製作書面教材及教學影片，並要求公路客運業者納入每年2次教育訓練課程，讓駕駛員熟悉無障礙服務標準作業流程。2019年起定期辦理「無障礙秘密客查核計畫」，由可單獨出行的輪椅身障者擔任秘密客，考核業者無障礙服務標準作業流程落實情形。

公路總局副局長張舜清指出，「無障礙秘密客查核計畫」2年為一期，分為等車階段、上車技術操作、車上服務、下車技術操作、駕駛員對服務熟悉度等5大類、16個查核項目，2019年服務缺失比例為17%，2022年為6%，服務缺失主要集中於車上服務（操作輪椅繫固設備、協助乘客繫上安全帶等項）。

張舜清表示，考量近年輪椅形式多樣，已新增「輪椅繫固設備操作教學」書面教材及影片，督導轄下業者將新增教材納入無障礙教育訓練課程。

他指出，今年「無障礙秘密客查核計畫」結合評鑑機制委外辦理，計畫執行總經費130萬3500元，目前已完成招商作業並召開第一次工作會議，預計明年辦理完成。除了原先的49家公路客運業（531條路線），再納入101家市區公車業者（1568條路線），查核結果將納入客運業營運服務評鑑，作為未來續營許可、虧損補貼依據。

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