無障礙秘密客查核納入評鑑 今年再增101家市區公車業者

過去因新冠肺炎大流行，民眾在使用快篩試劑時，皆知出現「2條線」即確診，近日有病患使用流感快篩試劑時竟浮現「3條線」，不只護理師大吃一驚，連醫師都感到意外，指出是因為病患同時感染A型流感和B型流感，才會在試劑上出現3條線，相當罕見。

2023-08-15 16:11