快訊

雲林逆子縱火燒全家 5旬父搶救不治再添1死

學生好失望...今年大學分發入學沒出現「1現象」 老師：已恢復指考樣態

日職／王柏融時隔319天重登火腿一軍 隊友玉井大翔相見歡

成大AI醫材3秒算出肌肉量 食藥署輔導15個月取得許可證

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導

國科會2020年啟動「臨床資料庫與AI之跨域開發及加值應用計畫」與衛福部、經濟部、教育部合作，成功大學研究團隊研發的「腹部肌群醫療影像分割軟體」獲得食藥署AI軟體醫療器材許可證。食藥署副署長陳惠芳表示，智慧醫療器材與一般醫療器材不同，涉及網路安全，審查時也針對資安、查驗登記技術等，納入新的參考文件，希望擔任陪跑者的角色幫助醫療創新。

成大醫院影像醫學部結合AI技術研發「腹部肌群醫療影像分割軟體」。成大醫院臨床創新研發中心主任蔡依珊表示，傳統的半自動商用軟體定量（Slice Omatic）每張影像處理平均耗費20分鐘，成大團隊利用AI模型作腹部肌肉與脂肪的定量切割，3秒即可成功推論成果。不僅能快速有效地幫助醫師掌握病友肌群肌肉量及密度，也可讓病友了解自身的肌肉健康狀況，做為後續追蹤比較及加強營養提升之依據，以追求病患更好的預後生活。

蔡依珊表示，肌少好發於癌症病患，高齡、疾病與治療均會加重肌少，發生率為11%至74%，與預後高度相關，會降低約3成的存活率。當肌少或肌肉脂肪變性發生，常發生化療劑量限制性毒性，需減低抗癌藥物的同時會影響治療成效。此時AI軟體的精準運算就能夠發揮功效，透過病患本身的電腦斷層影像，就可以進行運算，導入的時間能夠非常迅速，輔助醫師下最適切的診斷。

行政院政委、國科會主委吳政忠表示，本次成功大學、亞洲大學、長庚醫院取得AI軟體醫療器材許可證，讓大學也能成為醫材商，以前觀念認為不太適合，但往後大學能夠成為產業的生力軍，不只能發表論文，更有機會替國家賺取外匯，刺激國家科學研究預算，是非常好的現象。

陳惠芳則說，智慧醫療器材、軟體，與一般醫療器材不同，「資安」相當重要，因此在查驗登記審查時，有針對常見的問題、網路資安、技術指引等等，納入新的參考文件，都希望讓生物醫學結合AI技術時，能夠在早期研發時就有參考依據。

陳惠芳表示，食藥署在AI技術部分，對申請臨床試驗業者都有專案諮詢輔導，110年成立專案辦公室後，採單一窗口、一站式服務的創新諮詢輔導，成功大學本次的產品，就是成功取得許可證的案例，食藥署擔任陪跑者，經歷15個月的輔導，最終進入審查，成為符合法規規定的合格醫療器材，並取得醫材許可證。

國科會生科處處長楊台鴻表示，國科會正盤點國內外智慧醫療發展的缺口，將導引醫院、學研機構、產業界跨域合作開發，由醫學中心協助跨院驗證加值，並連結各部會在法規、專利、商業化等輔導，加速促成臺灣智慧醫療產業鏈成型，建構智慧醫療生態系，期待為整個社會的健康福祉做出更大的貢獻。

成大醫院 食藥署 國科會

延伸閱讀

「意欣立樂鈣乳劑」驚見黑色物質 食藥署急回收5025罐

抗生素「膚斯得乳膏」連3年回收 3萬4840支pH值過低

兒童氣喘藥「輔舒酮」缺貨 食藥署：廠商控貨8月將到貨

攝護腺肥大用藥出包恐影響藥效！食藥署下令全面回收12批共170萬顆

相關新聞

新冠疫情連8周下降 今起5大防疫措施鬆綁新制上路

新冠本土疫情連8周下降，雖然目前境外受到EG.5變異株的威脅，但疾管署從多項指標評估我國新冠疫情已經趨緩，疾管署推估國人...

食腦變形蟲初檢出爐 3處進出水口檢體陰性、7處檢驗中

新北日前發生一起因為在親水設施戲水感染福氏內格里阿米巴原蟲（食腦變形蟲）導致腦膜腦炎的死亡個案。衛福部疾管署15日公布初...

台南持有汽機車比六都最高 機車騎上人行道停放也第一

時代力量今天公布最新民調，台灣擁有機車的民眾比例為77%、擁有汽車的比例為48%，六都當中皆以台南市的比例最高，機車與汽...

文組學歷非阻礙…31歲頂大經濟系想轉當工程師 網質疑：被資遣2次不容易

科技業工程師普遍高薪，是很多人嚮往的職業，若不是資工、資管等本科系出身，卻又想當工程師？有辦法嗎？日前有一名網友發文表示，有一位親戚是經濟系畢業的，想進科技業當工程師，引發網友熱議。

「快篩3條線」護理師傻眼！醫師曝原因「1次2個」：開業12年首見

過去因新冠肺炎大流行，民眾在使用快篩試劑時，皆知出現「2條線」即確診，近日有病患使用流感快篩試劑時竟浮現「3條線」，不只護理師大吃一驚，連醫師都感到意外，指出是因為病患同時感染A型流感和B型流感，才會在試劑上出現3條線，相當罕見。

5元折扣真的有感！自備飲料杯實施一年 比率成長1.6倍

環保署自去年7月1日起實施「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，包含自備飲料杯享5元優惠、循環杯免費借用服務、授權地方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦