台北市士林區出現37.9度最高溫 明雨勢增高溫略降

近日持續吹西南風，全台晴朗炙熱，氣象局指出，今下午2時最高溫出現在台北市士林區的37.9度，其次為花蓮縣瑞穗鄉37.4度，基隆市仁愛區也出現37.2度高溫。

中央氣象局下午發布高溫資訊，花蓮縣地區為有連續出現36度以上高溫機率的橙色燈號，基隆市、雙北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台東縣地區為黃色燈號，預估高溫也逾36度。明天起受低壓帶環流及水氣增多的西南風影響，各地天氣不穩定，預估周三至周五迎風面的西半部地區易出現陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，東半部地區也會有短暫陣雨或雷雨，屆時高溫將下降二、三度。