【新．老饕百饗時光特輯】嚴選Google超過4星好評！逾30間人氣名店 聯手　最百搭的金獎威士忌

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此次「新．老饕百饗時光」限定活動，吸引超過30家精緻鍋物、頂級串燒、精緻燒肉等名店共襄盛舉。 圖／百齡罈提 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美食界盛事、老饕們敲杯期待的「新‧老饕百饗祭」升級來襲！為了讓大眾更輕鬆領略頂奢威士忌的百年調和工藝，今年好評再辦升級「新．老饕百饗時光」，推出限時品飲頂奢威士忌活動，除了燒肉、鍋物，更加入居酒屋，逾30家Google超過4星好評名店共同合作，機會難得錯過不再。

美饌鍋物ｘ百齡罈 牽縈舌尖極饗美味

1827年創立且在1895年獲得維多利亞女王肯定並欽點為英國皇室御用酒的百齡罈，至今已累積超過348面國際烈酒大賽獎牌肯定，在國際間樹立不凡地位。身為全世界第一瓶 17 年蘇格蘭威士忌的百齡罈17年，上市至今持續深受各大國際知名威士忌行家高評價推崇，連續13年獲得金獎肯定，成為最經典的蘇格蘭高年份威士忌之一。

而此次與百齡罈17年合作的鍋物名店中，如「但馬家」、「撈王鍋物料理」、「牛本色」、「食徒麻辣鍋」等店家皆以精緻講究著稱。嚴選的新鮮食材搭配上17年的風味飽滿，勾勒味蕾間源源不絕的馥郁層次，次次品飲皆能領略淡然且悠長的煙燻尾韻，替這場味覺饗宴完美作收。

「食徒麻辣鍋」以麻辣湯底著稱，恰好17年的風味飽滿能與麻辣鍋交錯出濃郁、美好的味覺饗宴。 圖／百齡罈提 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

費時熬煮的湯底是精緻鍋物的靈魂，百齡罈17年則能以出色的蜂蜜與香草香氣，將湯底揮灑出更高的層次。在與肉品的搭配上，百齡罈17年尾韻的淡淡煙燻風味將肉脂甜味悠然轉化出淡雅的蜂蜜甜香，牽引出高級肉品的軟嫩鮮甜。

強強聯手！百齡罈ｘ居酒屋名店再造顛峰

下班小聚怎麼能缺少精緻居酒屋？走訪連獲米其林3年肯定的「台北鳥喜」、「一鷺炭火燒鳥工房」、「Yamasan山男居酒屋」、「捌千代居酒屋」等，體驗職人嚴選炙烤的串燒激香上桌！串燒金黃色澤與百齡罈17年明亮的琥珀色酒液交相輝映，而17年輕盈的花果香，不僅替肉脂增添層次，且串燒的碳焦味，更與酒液中的煙燻尾韻精準搭配，讓整體用餐體驗更為雅緻迷人

「台北鳥喜 produced by Toriki とり喜」獲得米其林肯定，與獲獎無數的百齡罈17年強強聯手，再創味蕾巔峰。 圖／百齡罈提 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

不同於精緻居酒屋，「吞兵衛元祖居酒屋」、「秋吉串燒」、「小串堂居酒屋」、「小串酒場」、「技固吧好酒夜食」、「技固帕串燒酒家」則滿溢熱鬧氛圍，配上百齡罈17年更是為歡聚時刻增添溫度！且17年與海鮮食材極為搭配，彼此襯托出超凡的樣貌，如肉質緊緻鮮甜的甜蝦、充滿奶香味的生蠔就能與蜂蜜甜香相互加乘，讓尾韻更為細緻持久，絕對是聚會少不了的重要角色。

「技固吧好酒夜食」的牛舌月見滷肉飯，以牛舌加入各種中藥材燉煮，與酒液中的甘草香氣，交映出極致風味。 圖／百齡罈提 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

17年煙燻尾韻x極致燒肉 舌尖上的頂尖饗宴

三五好友小聚，最不容錯過的燒肉餐廳也是本次合作重點。主打頂級和牛的「樂軒和牛專門店」、「三樵炭火燒肉」、「喜多肉和牛燒肉」、「禾馬燒肉」及「京昌園」，炭火上翻烤的頂級燒肉，鮮甜的肉質讓每口都滿嘴噴香，啜上百齡罈17年，煙燻香氣與燒肉仿佛天生一對，將肉片近乎原始的野性魅力透過時間淬煉的醇厚酒質，昇華到前所未有的深刻層次。

「樂軒和牛專門店-新竹店」以嚴苛的職人眼光挑選和牛，而百齡罈17年則完美昇華肉質，將近乎原始的野性魅力透過醇厚酒質，昇華到前所未有的深刻層次。 圖／百齡罈提 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

喜愛歡聚氣氛的你也不可錯過本次精選餐廳「哞燒肉」、「Eartha燒肉餐酒館」、「發肉燒肉餐酒」、「肉你好-南京店」，隨著肉片微微蜷曲乃至金黃、配上17年醇厚酒體，讓歡聚氣氛燃燒到頂點，燒肉與百齡罈17年的橡木香氣和煙燻尾韻搭配得天衣無縫，果然僅有百齡罈累積近200年的調和工藝能不負高級食材，襯托出令老饕趨之若鶩的味蕾饗宴。

「哞燒肉-市民店」的伊比利豬口感甜潤富含堅果氣息，與百齡罈17年的橡木香氣、煙燻尾韻十分搭配，將彈潤的肉質刻畫出更深刻的鮮甜。 圖／百齡罈提 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

精彩講究的美食搭配百齡罈17年，如此極粹美好絕對是今年最讓人期待的盛事！你也想體驗頂奢最「威」餐酒搭？活動期間至上述合作餐廳用餐，並加入「保樂力加酩家沙龍」LINE官方帳號，即可獲得百齡罈17年品酩機會，體驗老饕級的味蕾巔峰饗宴，昇華你的每一個歡聚時光。

百齡罈「新．老饕百饗時光」美食地圖，愛吃美食的你千萬不能錯過！快把握機會前往試飲。 圖／百齡罈提 提供

活動網址:https://www.mirrormedia.mg/campaigns/ballantines2023/index.html

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