「快篩3條線」護理師傻眼！醫師曝原因「1次2個」：開業12年首見
過去因新冠肺炎大流行，民眾在使用快篩試劑時，皆知出現「2條線」即確診，近日有病患使用流感快篩試劑時竟浮現「3條線」，不只護理師大吃一驚，連醫師都感到意外，指出是因為病患同時感染A型流感和B型流感，才會在試劑上出現3條線，相當罕見。
小兒科醫師柳雱邁昨天（15日）在粉專提到，過去在講新冠快篩結果時，常會以1條線或2條線來代表陰性或陽性，但流感快篩因有些試劑可同時檢測兩種病毒，當兩種都是陽性的時候，就會呈現3條線。
柳醫師表示，流感疫情雖然趨緩，但近期還是有呼吸道症狀合併高燒、酸痛、倦怠的病人，這些病人快篩結果大多都還是A流，但14日比較特別，「竟然一個診篩到2個同時感染A流和B流的病人」，據柳醫師接受《自由時報》採訪，提到平時快篩偶爾會遇到3條線的病人，但1診驗到2人還是開業12年來第一次。
他指出，同時感染兩種病毒相對罕見，但症狀不見得會比較嚴重，如這次遇到的2名病人就沒有特別嚴重。不過因流感仍有可能導致重症、致命，他也提醒有類流感症狀須儘速就醫，符合條件者目前仍可使用公費抗病毒藥物，而抗病毒藥物只能在感染的最初幾天內投藥才有效，故儘早就醫非常重要。
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