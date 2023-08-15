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正午打球竟釀「橫紋肌溶解」 年輕男急性腎衰竭住院中

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
一名年輕男性，在白天10、11點左右於戶外打籃球2小時，因為天氣炎熱、大量流汗、加上水喝不夠，且激烈運動下，造成橫紋肌溶解，緊急送往急診。圖為示意圖，非當事球場。本報資料照片
一名年輕男性，在白天10、11點左右於戶外打籃球2小時，因為天氣炎熱、大量流汗、加上水喝不夠，且激烈運動下，造成橫紋肌溶解，緊急送往急診。圖為示意圖，非當事球場。本報資料照片

近期天氣炎熱，一名年輕男性，在白天10、11點左右於戶外打籃球2小時，因為天氣炎熱、大量流汗、加上水喝不夠，且激烈運動下，造成橫紋肌溶解，緊急送往急診，後續檢查發現也有急性腎衰竭、肌肉酵素高，雖無生命危險，但目前仍然住院中。

台灣近年受氣候變遷影響，造成高溫日數及極端溫度隨之增加，在氣溫高的情況下從事戶外活動，人體的水分流失速度也加快，如果不及時補充，可能會引起脫水或熱傷害，包含熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑等問題。

三軍總醫院中暑防治中心主任、腎臟科主治醫師朱柏齡表示，雖然上述患者並非熱傷害，但因天氣炎熱且水喝不夠，仍造成橫紋肌溶解，建議民眾外出運動前可先查閱手機APP，如果體感溫度超過40度不建議外出運動。

國健署也建議民眾，炎夏在享受戶外活動時，要注意自身身體狀況，以補充水分，並謹記「補水3適」，包括：

1.適時：建議戶外活動前1小時喝水，並分兩階段補充水分；活動中每15分鐘喝水。

2.適度：依據天氣、活動量及流汗量，適度補充水分，不要等有口渴的感覺才喝水，因為口渴時身體已經處於缺水狀態；若活動超過1小時，則需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分之飲料。

3.適量：出門前1小時適量慢速喝水400至600毫升，避免急促喝水，腎臟在無法負荷的情況下，會產生電解質不平衡，造成「水中毒」；另，戶外活動中，每15分鐘飲水200至300毫升，避免熱傷害的發生。若運動前後量體重，減輕的體重就是缺水量，須逐步補足。

朱柏齡說，部分職業像是軍人，受訓與否無法自行決定，此時教官、長官就要特別小心，若非得做訓練，行前跟過程中都要注意水分補充，像是運動前先喝400至600毫升的水，每15分鐘補充水分200至300毫升，運動超過1小時以上，則建議喝含有電解質、低糖份飲料，不可喝含咖啡因或酒精；另外可觀察小便顏色，若像是檸檬汁等淡黃色屬正常，如果像是蘋果汁等代表水分不足，應盡快補充，亦不可等口渴才喝。

國健署提醒，夏日酷暑無論是從事戶外活動、運動、旅遊或只是在陽光下走走，記得隨時補充水分，有補充水分需求的民眾，可以透過「奉茶行動」APP，快速且方便找到距離最近的奉茶站（目前全台灣近萬個免費裝水站），可以隨時補充水分與解渴，不再讓身體有缺水危機。

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