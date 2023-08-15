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台南持有汽機車比六都最高 機車騎上人行道停放也第一

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量黨主席王婉諭（中）、零死亡願景召集人林伯勛（右）與交通Youtuber「通勤者之歌」（左）今天共同舉行記者會，公布「交通大調查—當汽機車駕駛遇上行人 」結果。記者胡經周／攝影
時代力量黨主席王婉諭（中）、零死亡願景召集人林伯勛（右）與交通Youtuber「通勤者之歌」（左）今天共同舉行記者會，公布「交通大調查—當汽機車駕駛遇上行人 」結果。記者胡經周／攝影

時代力量今天公布最新民調，台灣擁有機車的民眾比例為77%、擁有汽車的比例為48%，六都當中皆以台南市的比例最高，機車與汽車的持有比例分別為89.17%、53.57％，而民眾因停車空間而騎上人行道的比例，僅有台北市低於全國平均，台南市再次以56.03%的比例居冠。

時代力量上午舉行「時代力量交通大調查—當汽機車駕駛遇上行人」記者會，黨主席王婉諭表示，交通事故的受害者，沒有黨派之分，下了車每個人都是行人，重視人本交通的重要性，政府才能終結交通暴力與悲劇，因此今天公布汽機車駕駛如何看待自身的行車習慣，還有對於促進行人安全改革措施的看法。

王婉諭指出，本次調查結果顯示，台灣擁有機車的民眾比例為77%、擁有汽車的比例為48%，擁有自行車的人為23%，其餘擁有電動自行車和大型重機的比例分別為3.8%、4.7%，而未持有任何交通工具者僅有7.09%，台灣有超過九成民眾都持有某一種交通工具，對於多數人來說，自己同時是行人也是駕駛。

王婉諭再指，超過四成民眾為停放機車騎上人行道或騎樓，同時有近三成民眾「絕對不會騎上人行道或騎樓」，由於許多機車的停車格位置劃設在人行道上，騎樓也沒有全面禁停機車，因此導致人車爭道的情況，政府便宜行事的做法，提升駕駛的違規機率。

王婉諭說，六都當中除了台北市，其他五都的比例都超全國平均，台北市政府過去推出「機車退出騎樓與人行道」的政策，而且充分宣傳「機車退出騎樓與人行道」的路段與實施日期，民眾有跡可循，台北市長蔣萬安上任後也延續此政策繼續推行，沒有因為民怨而退縮。

王婉諭指出，各有約三成民眾認為汽車族容易違規臨停，或者找不到停車空間時違規停車，依照分布縣市來看，一般會認為台北市地狹人稠，不容易找到停車位，但是調查結果發現，中南部直轄市汽車族「因找不到合法停車空間違規停車」比率超過全國平均，推測可能是因為道路規劃不佳、未嚴格執法所造成的差異。

交通Youtuber通勤者之歌表示，根據今天的調查結果顯示，有超過八成駕駛人自認會停讓行人，然而對照時代力量昨天公布的「行人觀感」，卻有高達六成六的行人認為駕駛沒有停讓，出現近乎相反的情況，這是因為交通部沒有明確定義「停讓」的標準。

通勤者之歌說明，多數民眾支持增設行人安全措施，包括有七成民眾願意減少車道數或縮減車道寬度，支持行人徒步區的比例則高達九成六，還有高達七成民眾支持鬧區降速保護行人安全；同時，整體支持在商圈和校園周邊設置X型行人穿越道的比例高達九成。

時代力量零死亡願景召集人林柏勛呼籲，政府不要再用過去的車本思維，規劃整體交通安全，汽機車有板金保護，而行人卻是血肉之軀，被撞到非死即傷，社會整體氛圍都支持行人安全，希望交通部傾聽民意，趕快動手改善，不要再等100年。

時代力量說明，本次調查委託皮爾森數據，在今年7月24日至8月6日採用網路主動發放調查方式，總共完成1萬0733份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負0.95%。

時代力量今天公布「交通大調查」民調，有關汽機車駕駛如何看待自身的行車習慣，以及台灣在極高擁車率之下，是否支持行人安全改革。圖／時代力量提供
時代力量今天公布「交通大調查」民調，有關汽機車駕駛如何看待自身的行車習慣，以及台灣在極高擁車率之下，是否支持行人安全改革。圖／時代力量提供
時代力量今天公布「交通大調查」民調，有關汽機車駕駛如何看待自身的行車習慣，以及台灣在極高擁車率之下，是否支持行人安全改革。圖／時代力量提供
時代力量今天公布「交通大調查」民調，有關汽機車駕駛如何看待自身的行車習慣，以及台灣在極高擁車率之下，是否支持行人安全改革。圖／時代力量提供
時代力量今天公布「交通大調查」民調，有關汽機車駕駛如何看待自身的行車習慣，以及台灣在極高擁車率之下，是否支持行人安全改革。圖／時代力量提供
時代力量今天公布「交通大調查」民調，有關汽機車駕駛如何看待自身的行車習慣，以及台灣在極高擁車率之下，是否支持行人安全改革。圖／時代力量提供
時代力量今天公布「交通大調查」民調，有關汽機車駕駛如何看待自身的行車習慣，以及台灣在極高擁車率之下，是否支持行人安全改革。圖／時代力量提供
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時代力量今天公布「交通大調查」民調，有關汽機車駕駛如何看待自身的行車習慣，以及台灣在極高擁車率之下，是否支持行人安全改革。圖／時代力量提供
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時代力量 人行道

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