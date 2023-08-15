改善行人地獄 民眾黨團籲改善道路設計、提高考照難度

台灣被外媒評為「行人地獄」，民眾黨立法院黨團今天與行人零死亡推動聯盟舉行記者會，呼籲政府改善道路與制度設計，並提高考照難度、推行分階段逐步發照，確保駕駛能力，同時在學校、社會落實交通安全教育，多管齊下保障行人安全。

民眾黨團總召邱臣遠指出，台灣道路設計缺乏指導方針，未能納入「人本」思維，加上交通權責的破碎化，連「安全走在路上」都成為奢求，2019年至2022年，除了2021年疫情因素，行人事故死傷人數在2020年1萬7377人，2022年1萬7151人，其中，2022年死亡數有394人，甚至比瑞典全部道路的交通事故加總死亡人數還多。

邱臣遠表示，唯有改善道路與制度設計，才能保障行人安全，呼籲政府加速退縮斑馬線行人穿越道位置，並在重大路口劃設Z字型斑馬線、設置行人避車島等工程；其次，持續推動行人專用時相，並向駕駛人及行人加強宣導遵守燈號；同時從學校教育、家庭教育與考照制度著手，改善駕駛人用路習慣，建立整體社會重視交通安全和禮讓行人的風氣。

民眾黨立委賴香伶表示，政府必須加速建立有效確保駕駛能力的考照制度，提高機車考照難度，包含提高筆試廣度、納入實際道路路考及遇到緊急狀況的應變作為，並採取分階段逐步發照，從學習、新手、正式到優良駕照，定期換照、檢測駕駛能力。此外，政府應落實交通安全教育於學校、社會，除納入各級學校課程及活動外，持續公布交通安全數據，提醒全民關注。

行人零死亡推動聯盟代表楊大寬表示，行人路權議題需要政黨和團體共同合作，提供優質的行人空間不僅有助觀光和形象，更方便飼主帶寵物散步，呼籲動保團體和旅行業者一同參與，共創更美好的城市環境。行人零死亡推動聯盟也呼籲全體社會成員參與，共同推動交通品質提升，讓每位市民都能享受更安全、便捷的行動環境。

聯盟代表林元敏表示，聯盟五大政策有：第一、強化人行設施，建立通暢的人行道；第二、培養安全駕駛行為，加強違規處罰和回訓制度；第三、全面取締不讓行人之駕駛，實施交通助理員制度；第四、制定強制性的《道路設計規範》；第五、目標2030年行人死亡減半、2040年行人死亡歸零。另呼籲盡速通過《交通安全基本法》，創造更安全的行動環境。