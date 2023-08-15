不是新冠！這病毒激增、傳染力極強醫生警告：1人中獎全家高燒

新冠肺炎疫情雖然已過，但流感等病毒仍不容忽視！有臺灣醫生於網路發文指出，有1種疾病正有上升趨勢，且傳染力極強，「1人中獎，全家都高燒」，而癥狀與新冠肺炎很相似，例如「高燒」、「全身酸痛」等，建議如果有類似癥狀卻新冠肺炎快速測試陰性，就要儘快求醫。

近期流感人數增加，專家表示，新冠病毒疫情進入第4波流行，疾管署預估約6月底將達疫情高峰。雖然戶外已免戴口罩，但走在路上的民眾絕大多數仍戴著口罩。記者杜建重／攝影 杜建重

臺灣耳鼻喉科醫生張弘於Facebook發文提到臺灣近日流感個案有上升趨勢，小兒急診爆滿，診所也受壓，而初步估計流感個案數量已追上新冠肺炎，且「傳染力極強，1人中獎，全家都高燒」。

張醫生指出，流感癥狀多為「高燒」、「全身酸痛」，與新冠肺炎相似，提醒若出現相關癥狀，但新冠肺炎快速測試呈陰性的人，儘快找醫生檢查，「服用克流感藥物，愈早治療、效果愈好！」。

張醫生指出，流感症狀多為「高燒」、「全身痠痛」，與新冠肺炎相似，提醒若出現相關症狀，但新冠肺炎快速測試呈陰性的人，盡快找醫生檢查。（示意圖／Ingimage）

台灣兒科急診醫生謝宗學（ Dr.E ）也在facebook發文講述兒童感染流感情況，指與新冠肺炎相比，流感高燒時間明顯較長，「新冠肺炎高燒期通常只有2至3天，流感高燒期可以長達5至7天，即使流感有抗病毒藥物可以治療，也要使用2至3天后療效才會顯著，高燒期才能緩解」。

謝醫生又說，即使沒有演變成重症，感染流感的兒重「倦怠期」也給新冠肺炎長，對兒科急診構成壓力，「尷尬的是這段時間去年底（臺灣）接種的流感疫苗效果幾近消失，新一批疫苗要10/1后才能送達，這段空白時期孩子只能依靠個人衛生防護中心措施（戴口罩、勤洗手）避免流感病毒入侵」。

謝醫生提醒要注意流感重症危險徵兆，若孩子體溫大於或等於41度，而使用藥物退燒后活力食慾依然很差或呼吸急促，應馬上帶孩子到兒童急診求醫。（示意圖／Ingimage）

謝醫生另提醒要注意流感重症危險徵兆，若孩子體溫大於或等於41度，而使用藥物退燒后活力食慾依然很差或呼吸急促，應馬上帶孩子到兒童急診求醫，檢查是否演變成流感重症。

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文章授權轉載自《香港01》