高鐵無障礙座位 開放手機、超商、售票機取票

過去預訂無障礙座位車票僅能在各車站窗口取票，台灣高鐵表示，旅客即起利用數位客服或客服專線，完成無障礙座位訂位，可透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店與車站自動售票機3大通路付款取票。

台灣高鐵指出，高鐵700T列車於第7車設有4席無障礙座位（含2席摺疊輪椅、2席電動輪椅），主要提供行動不便旅客使用，為確保服務完整度，有無障礙座位需求者，可透過數位客服、客服專線及各車站售票窗口訂位，如有同行陪伴者亦可同時訂位。

台灣高鐵表示，過去旅客預訂無障礙座位車票（含陪伴者車票）僅能在各車站窗口取票，即日起取票通路擴增至「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店與車站自動售票機。

台灣高鐵指出，旅客若購買敬老、愛心票，可於網路訂票介面、「T-EX行動購票」App常用乘客名單、便利商店與車站自動售票機購票介面，查閱各身分證號適用售票機或手機取票服務期限。

台灣高鐵提醒，若同時購買多張敬老、愛心票，而有部分證件尚未登錄優惠資格，仍請旅客至車站售票窗口或高鐵合作超商，出示符合規定證件後取票。

台灣高鐵表示，未曾登錄敬老、愛心票適用身分證號者，或已登錄身分證號效期將屆滿的民眾，可持相關證件於高鐵車站窗口登錄或購票，即可完成登錄。