鬼月忌開刀？調查顯示 農曆7月開刀病人存活較佳

今天是農曆7月鬼門開。台灣民眾迷信民俗說法，鬼月有諸多禁忌，不可游泳、晚上不可曬衣、不可剪指甲，甚至認為鬼月不適合開刀動手術。外科醫師表示，區域醫院確實常在鬼月開刀台數下降、民眾推延開刀時間，醫學中心則因處理各地轉院來的急重症病患，開刀台數較不受影響。過去研究則發現，癌症治療愈即時預後愈佳，故部分農曆7月開刀的病人存活較佳。

林口長庚醫院心臟血管外科主任葉集孝表示，外科醫師並無特殊鬼月禁忌，僅心存善心、努力幫助病人。但民眾心中確實會有顧忌，故大部分醫院開刀枱數均會下降，不過林口長庚醫院等醫學中心因有其他醫院轉來病患，故枱數下降並不明顯；基隆長庚醫院則因屬於中型區域醫院，社區中病人若情況允許多會推延手術，等到鬼月結束再到醫院就診。

另外，葉集孝說，鬼月期間正值暑假，本就是開刀旺季，不少年輕人利用假期騎車上路，不幸發生車禍，也有年輕族群選擇利用暑假期間完成手術，病人若有緊急情況仍應趕快處理。

至於鬼月開刀是否會影響患者存活率？中華民國醫師公會全聯會的「台灣醫界」雜誌過去曾做過統計，其中針對1228名頭頸癌患者進行開刀時間與預後狀況的追蹤研究，發現患者在農曆7月期間開刀，風險並未升高，且與非農曆7月期間開刀的患者相比，部分在農曆7月動刀的病，甚至有更好的預後存活，原因是「愈即時治療，預後愈佳。」