南投仁愛鄉3千公頃蔬菜田幾乎全覆沒 陳吉仲：極地氣候

農業部長陳吉仲今天上午到桃園市，出席「設施葉菜智慧、省工及節水栽培技術整合與應用觀摩會」，並參觀青年邱冠鈞經營的桃城蒔菜農業生產合作社，肯定經營成果。陳吉仲重申貫撤總統、副總統要求提升農民收入、推動全農產業、確保糧食安全的農業政策。

陳吉仲表示，卡努颱風造成南投縣仁愛鄉3000多頃的蔬菜、瓜類幾乎全軍覆沒，這表示極端氣候正在影響農業，農業部門要扮演更重要的角色。另外，上個月農業部還擔心雞蛋供應量太多，不到幾個禮拜突然又擔心不夠，由此可以了解市場淺跌性，糧食安全是農委會升格農業部最重要的使命，執行許多經費無非就是要確保消費者和農民糧食安全。

陳吉仲說，推動加強型溫網室是因應極端氣候方法之一，以大台北為例，有1700公頃的農可以搭建加強型溫網室，足以供應3個月的蔬菜，其他還有加強抗病蟲害、精準滴灌等對抗極端氣候的工作，農業部目前都在做。