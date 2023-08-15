血管九彎十八拐 手術由頸動脈進入 醫：百台刀只有一人

來自基隆、63歲涂女士4年前體檢時發現心臟雜音，在基隆長庚醫院定期追蹤，近2月開始出現呼吸困難，確診為嚴重主動脈狹窄。因涂女士身形矮小，加上有先天性脊柱後凸、嚴重肺功能不全等問題，手術風險高，醫療團隊評估後採「經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）」治療；其體內血管因病呈「九彎十八拐」，手術過程罕見由頸動脈送入導管。醫師表示，僅有1%病患是由非股動脈位置進入。

長庚醫院今舉行「主動脈狹窄治療勿拖延治療 林口長庚經導管主動脈瓣膜置換術困難病例發表」。涂女士淚灑現場，表示自己因主動脈狹窄，無論從事何種活動都氣喘不止。由於外出活動十分不適，她把自己關在家中，又很擔心拖累家人、帶給家人負擔。所幸由林口長庚醫院外科部副部主任葉集孝團隊進行TAVI手術後，至今恢復良好，生活品質改進，能再次出門行走。

葉集孝說，TAVI手術多由病人大腿處的股動脈進入，涂女士狀況係因血管扭曲，導管無法由下而上進入心臟進行置換，經心臟內科、心臟外科跨團隊評估後，才決定由頸動脈進入。從非股動脈進入的TAVI手術案例相當罕見，比例僅約1%，自己每年進行超過一百台手術，今年也只有遇到涂小姐一例。

他表示，除頸動脈以外，也可能從鎖骨下動脈等處進入，患者多是因股動脈曾進行過手術，才由他處進入。術前須仔細評估、精密測量，決定進入角度，手術開始後只能微調，手術期間辦膜每次開闔對病人而言都相當危險，「要降低手術時間，以最快速度處理完成。」

林口長庚醫院心臟衰竭中心主任張其任表示，TAVI手術是「隔空打穴」的「極微創」手術概念，適合的對象除了向涂女士一樣血管結構特殊的病人，高齡族群共病多、手術風險高，也適合藉此術式減少手術風險、加快復原時間。

他指出，經導管瓣膜置換術是一種微創血管內治療，近年已發展成熟並普遍應用，大部分病人可在不插管麻醉下進行手術，會由大腿腹股溝的位置打針建立置放的途徑，手術過程會由先進的X光影像系統，進行導引定位，利用導管傳送系統，精準的將瓣膜置放，來取代原先失去功能的瓣膜。