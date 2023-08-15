陳天來故居修復等357案過了 文化部補助文資保存經費創歷年雙高

文化部今天發布新聞稿表示，為強化中央政府攜手地方共同保存文資決心，文化部長史哲上任後，立即指示擴大提出爭取「歷史與文化資產維護發展計畫（第五期）」，於7月初獲行政院大力支持，核定6年（113-118年）159.44億元預算，創歷期核定金額最高。

文資局隨即同步展開審查程序，於7月中完成第一梯次審定，總計各縣市433件申請案，首批核定總數高達357案，核定總經費59億8,873萬元，文化部補助36億9,204萬元，亦創下歷年補助經費之最。

文化部表示，文化部歷年雖積極爭取預算投入文資保存工作，但經統計，全國古蹟、歷史建築等有形文化資產數量已高達2874處，其中近3年縣市申請文資保存相關案計627件，有高達447件（71%）申請案，因受限經費不足未審退回。

文化部表示，此次核定補助案除有效補充各縣市文資保存經費缺口，更希望具體解決過去因預算不足以致無法推動的個案，如台北市「直轄市定古蹟陳天來故居修復及再利用工程」、新北市「歷史建築瑞芳瑞三鑛業修復及再利用工程」、宜蘭縣「中興紙廠四結廠區歷史建築群再利用工程」、新竹市「市定古蹟吉利第修復工程」、新竹縣「歷史建築關西豫章堂羅屋書房修復及再利用工程」、臺南市「原台南農校日式宿舍群修復再利用工程」、金門縣「縣定古蹟雙乳山坑道修復工程」等，補助案件遍及全國各縣市。