文組學歷非阻礙…31歲頂大經濟系想轉當工程師 網質疑：被資遣2次不容易

科技業工程師普遍高薪，是很多人嚮往的職業，若不是資工、資管等本科系出身，卻又想當工程師？有辦法嗎？日前有一名網友發文表示，有一位親戚是經濟系畢業的，想進科技業當工程師，引發網友熱議。

有一名網友在論壇Dcard上以「頂大經濟系，有辦法進科技業當工程師嗎？」為題發文，他表示有一位男生親戚快31歲了，頂大經濟畢業後一直在做低薪又奇怪的工作，最近還連續被兩間公司給資遣了。現在他親戚只期望工作3年可以破80萬年薪就好，請大家幫忙解惑。

原PO透露，這位親戚原本說想要考銀行又不認真唸書，建議他考國營、台電、中油等機關，他又覺得自己太久沒看理科書怕考不上，原PO想了解如果是頂大文組，不當OP，有辦法進科技業賺錢嗎？

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「被資遣2次不容易」、「我覺得會阻礙他進科技業當工程師的不是台大文組學歷，而是他看起來就很雷」、「連續被兩間資遣，我覺得學歷可能不是很大的問題，有問題可能是其他地方」、「看起來是個人狀況有問題，而且還被兩間公司認證過」。

也有不少網友建議「為啥不去金融業」、「經濟系不是文組，台大經濟隨便去金融業都能上吧，我朋友吊車尾，畢業在家躺一年還是上了，錢是不多啦，但也有個60~70」、「為什麼一堆文組當初不念理工，領低薪之後又想來科技業」、「科技業PM才不會找文組，都是工程師上去的好嗎？」、「不過測試、品保、品管可以進去再學」、「身邊有台大、政大經濟30歲左右的，要不當MA不然就在星展匯豐交易，還有去香港、新加坡，薪資都比工程師高哩」。