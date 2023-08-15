86歲婦走路易喘 經導管瓣中瓣手術二度置換瓣膜救命

86歲高女士曾在20年前以外科手術置換主動脈瓣膜。今年4月起走路易喘，且情況逐漸嚴重。經基隆長庚胸腔科醫師抽取肺積水後，狀況仍未改善。至心臟科就診後，發現是植入的生物瓣膜老化，須重新置換。林口長庚醫院外科部副部主任葉集孝及醫療團隊評估後，採取經導管瓣中瓣手術，高女士術後一周即出院，且恢復良好，已恢復志工工作的排班。

林口長庚醫院心臟血管內科系主任謝宜璋教授指出，主動脈瓣膜是負責控制心臟將血液送出的閘口，心室收縮時主動脈瓣膜打開讓血液順利送出，舒張時瓣膜關閉防止血液回流。主動脈瓣膜狹窄常見原因是自然老化而造成的心臟瓣膜鈣化及退化，一般較常發生在70至80歲左右，便會開始出現不同程度的瓣膜退化。

他表示，如果瓣膜狹窄無法正常打開，心臟就無法有效將血液送出，供應身體各個器官養份，也因為血液送不出去，心臟需要更賣力工作，才能提供足夠的血液至全身，使得心臟常常處在過勞狀態，因而可能慢慢失去功能。

林口長庚醫院心臟衰竭中心主任張其任表示，經導管瓣中瓣手術、經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）為一種微血管內治療，多數病人可在不插管、麻醉狀況的情況下手術，由大腿腹股溝位置打針進入，過程中藉先進X光影像系統引導定位，精準置放瓣膜。

林口長庚醫院心臟血管外科副主任陳紹緯則說，TAVI手術多用於高齡、高風險病人。開心手術一生中多只能進行一次，年輕主動脈瓣膜狹窄病患若有合併血管阻塞、心律不整，或其他瓣膜狹窄等狀況，建議以外科手術一次解決。

他進一步解釋，高齡病患、曾以外科手術植入生物瓣膜，但瓣膜隨使用時間退化者，則可用TAVI手術進行置換，術後復原時間較短，相較外科手術的1至2個月，TAVI手術患者多在一、二周後就能出院，且手術過程中不必停止心臟或使用心外循環系統，且多使用局部麻醉，手術風險較低。

陳紹緯表示，主動脈狹窄病人無症狀期間較長，若已出現胸痛、昏倒、心臟衰竭等症狀，患者可能猝死，且平均存活年限僅有2至5年。建議患者若經超音波檢測發現主動脈瓣膜狹窄情況，不論有無症狀都應及早進行治療。

現行健保給付規定，患者有臨床心衰竭症狀，並經超音波判定嚴重主動脈瓣膜狹窄，加上二位心臟外科醫師判定不適合進行外科主動脈瓣膜置換手術，且預期存活年達1年以上者可獲得給付。陳紹緯說，若患者不符給付資格，表示外科手術風險低，仍應積極治療。