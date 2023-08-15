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影／陪安寧病患畫下休止符 音樂會後半小時85歲阿公安詳離世

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
消波塊樂團為病房的病患、家屬及醫護團隊帶來悠揚音樂，紓緩平時緊湊的醫療節奏。圖／光田醫院提供
消波塊樂團為病房的病患、家屬及醫護團隊帶來悠揚音樂，紓緩平時緊湊的醫療節奏。圖／光田醫院提供

光田綜合醫院日前邀請台中海線創作樂團、消波塊樂團，在福田病房舉辦一場溫馨音樂會，為安寧患者演奏，一名85歲重度腦中風、呼吸急促的阿公，在音樂會後半小時，平和安詳離世，家屬不捨但欣慰。

一名護理師說，這名阿公住福田病房一個多月，平時大多呈昏迷狀態，他平時會緊皺眉頭、呼吸不順，音樂會後，阿公的眉頭「鬆開了」，也沒那麼喘，半小時後，他臉部緩和，安詳離世。

光田綜合醫院為使癌末病人能接受安寧緩和療護，福田病房 (即安寧專責病房)提供病人及家屬「五全照顧」，包含全人、全家、全程、全隊、全社區。

老年醫學科暨福田病房主任李秉學表示，光田是海線唯一安寧緩和醫學專科訓練醫院，醫師具備安寧緩和醫療知識、技術與能力，有足夠能力照顧末期疾病（包括非癌症） 病人，並利用各項資源，提昇病人醫療品質。

安寧療護團隊在照顧過中發現，病人及其家屬多面臨心理及照顧壓力，無法調適接受病情者居多，連帶影響醫病關係及照顧品質等狀況發生，為讓病人及家屬調適心情，舒緩壓力，促進醫病關係，不定期在病房舉辦下午茶、節慶活動、藝術創作、音樂治療、園藝治療及寵物治療。

上周音樂會當天，消波塊樂團演奏一系列樂曲，一名重度腦中風，因拔管後呼吸急喘的症狀的阿公，平時只能以藥物控制改善症狀，音樂會結束後半小時，他沒有病痛、沒有煩躁、沒有呻吟，平靜放鬆嚥下最後一口氣安然離世。

光田醫院社工室副主任林佑信表示，為了幫助病人及家屬做好善終準備，使生存者心安，往生者靈安，把握安寧病人最後的時光，福田病房也會視病人意願協助舉辦圓夢計劃，讓安寧病人享受心靈舒適和溫馨氣氛。

光田醫院邀請消波塊樂團到福田病房舉辦溫馨音樂會。圖／光田醫院提供
光田醫院邀請消波塊樂團到福田病房舉辦溫馨音樂會。圖／光田醫院提供

音樂會 腦中風

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