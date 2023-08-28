「凹豆咖」YouTuber齊相挺！IG正流行的「明日珊瑚計畫」，你也跟上了嗎？

台灣四面環海，每到夏天當然要衝一波玩水去！除了浮潛、溯溪、SUP立槳衝浪、獨木舟等，你知道現在最流行的親水活動是什麼嗎？Samsung三星電子發起「明日珊瑚計畫」，與水下攝影職人、金獎導演袁緒虎聯手號召大眾一起參與「珊瑚復育」行動，吸引IG各大媒體紛紛響應，多位「自然系」戶外YouTuber也深入海底，親手種下珊瑚礁苗，在社群掀起一波守護海洋的熱潮！

Samsung三星電子透過金獎導演袁緒虎視角，帶領大眾真實目睹台灣珊瑚白化悲歌。 圖/台灣三星提供

失色珊瑚，代表失衡的地球呼吸鏈

「珊瑚白化」議題延燒已久，卻始終沒有獲得改善。珊瑚白化代表的不只是單一物種消失，更是大海正在無聲的求救。我們呼吸的氧氣，有50%來自大海，珊瑚正是呼吸鏈重要的一環，一旦呼吸鏈失衡，勢必為地球生態帶來嚴重衝擊。

珊瑚白化象徵大海正在無聲的求救。 圖/台灣三星提供

身為3C科技領導品牌，Samsung三星電子長期關注環保永續議題，透過名導演袁緒虎的視角與Samsung Galaxy S23 Ultra手機鏡頭，帶領大眾一睹台灣浩瀚海洋絢麗色彩，並揭開台灣珊瑚正在面對的失色危機，透過實際行動喚醒大眾對海洋永續的重視，邀請大家一起支持珊瑚守護行動，獲得ETtoday 、關鍵評論網、VOGUE、ELLE、PopDaily、JUKSY、A Day Magazine、Cool、Heaven Raven、GirlStyle等各大媒體於社群上力挺支持。

多家媒體於IG響應Samsung三星電子「明日珊瑚計畫」。 圖/PopDaily IG

社群網紅齊呼籲：珊瑚白化與你我息息相關！

YouTube頻道經營者「融融歷險記」、「大海旅人吳威毅」、「烙野孩」，也親身前往澎湖體驗珊瑚復育並拍攝影片紀錄，在社群引發廣大迴響。融融認為「台灣是個海島，海洋資源非常重要，如何永續經營、友善環境，是每個人都必須知道的。」

生活與大海密不可分的吳威毅，首次體驗種珊瑚礁，感性地分享：「如果未來回來這個地方再看到自己種的珊瑚礁，那個心情應該是非常不得了的。」擁有多年潛水經驗的「烙野孩」表示：「在水底看到不同顏色組成的珊瑚群，在基座上長得好大好健康，想到這是這幾年復育的成果，心裡非常感動，眼眶微微濕潤了起來。」

多位YouTuber參與三星「明日珊瑚計畫」，前往澎湖體驗種植珊瑚。 圖/大海旅人吳威毅FB

每個日常選擇，都可以推動海洋生態永續

除了復育珊瑚，大眾也可以透過減少海洋廢棄物、使用海洋友善產品及再生製品等，從日常做起，一點一滴找回大海生機。Samsung三星電子引領風潮，Galaxy 系列使用來自廢棄保特瓶、廢棄漁網的再生海洋塑料、再生PET、再生玻璃製作，包裝上也減少塑膠紙質包材，不僅賦予廢棄物新生命，手機整體也更加環保和耐用，並提供消費者一個可兼顧「永續環保」與「高科技生活風格」的新選擇。

線上參與「明日珊瑚計畫」，就能發揮社群力量，為海洋盡一份心力。 圖/台灣三星提供

此外，Samsung三星電子更發起「明日珊瑚計畫」線上活動，讓關心海洋的朋友不需下水，也能為海洋盡一份心力，民眾可至活動網站替白化珊瑚上色，展現永續決心，並發揮自媒體影響力，分享讓更多朋友關注，就有機會抽到3天2夜澎湖雙人復育之旅等永續好禮。

「在海浪還有記憶時，帶你去看海……」，守護海洋永續，不是講講而已。Samsung三星電子期盼以行動守護蔚藍海洋，讓環保從心出發，集結更多人的力量，一起達成「今天永續，明天繼續」！

前往「明日珊瑚計畫」>>https://reurl.cc/zYEQyV