誤會大了！循環杯有民眾以為是「可循環借用飛機杯」

綠色和平今公布「循環杯民眾認知以及使用經驗調查報告」，發現9成民眾知道，但僅3成使用過循環杯，指出衛生疑慮及沒有誘因為主因；環保署表示，減塑減廢政策有3大重點，第一優先為推廣民眾自帶環保杯，之後才是循環杯，最終是禁塑，另設立「外借杯好服務標誌」，揭露清洗流程、定期檢驗讓民眾安心借用。

綠色和平指出，針對會在便利超商及速食業消費民眾來做民調，發現96%受訪者都聽過循環杯服務，但仍有4％民眾不知道循環杯，記者實際訪問路人還得到驚人回應，有民眾不僅不知道循環杯，甚至還以為是「可循環借用的飛機杯」，十分驚訝。

環保署基管會執秘王嶽斌指出，環保署去年7月1日正式實施「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，管制方向共有3大重點，包含自備飲料杯享5元優惠、循環杯免費借用服務、授權地方政府提報飲料不得提供塑膠一次用飲料杯實施日期。

政策推動1年來，消費者飲料杯自備率從6%提高至16％，成長2.6倍；去年7月至今年6月止，共稽查2萬8083 家業者，27家不符合標示規定或為提供自備優惠而受罰，實施情況大致良好。

王嶽斌表示，依據公告規定，提供環杯服務現有15個連鎖便利商店及連鎖速食店，統計今年1月至6月，實際提供服務門市共計1326 家，加計非管制業者星巴克全數門市主動導入循環杯服務計算，合計約有1844 家門市提供，經初步統計半年共借出循環杯計10 萬3343杯。

王嶽斌說，為加強消費者使用循環杯信心與提升循環杯自主衛生安全管理，已多次邀集業者進行研商，參考衛福部規定下達「循環（外借）杯良好服務指引」，並針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向設立「外借杯好服務標誌」，透過清洗流程揭露，定期檢驗，使消者放心借用循環杯。

目前有統一超商、 摩斯漢堡、麥當勞、肯德基、星巴克、台灣中油及全家便利商店等7家取得前述標誌，環保署也將定期針對業者所提供的循環杯持續進行抽樣檢測管理，以確保衛生品質均維持在優良水準。

王嶽斌表示，為鼓勵循環杯借用服務提供業者加強推廣，並提高借用數量，環保署今年5月3日訂定「循環杯借用服業者營運補助點」，除個人借用外，並鼓勵推廣機關及團體辦理會議、 訓練、活動進行大量借用，依業者推動循環杯借用數給予補助。 後續也將結合直轄市環保局推廣大型運動賽事活動全面使用循環杯，吸引未曾使用循環杯的族群進行體驗，以擴大使用對象。

另外，有關飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯政策，全國22縣市均已規畫，其中17個直轄市、縣（市）已提報實施日期，計有16個縣市公告發布，雙北、高雄市及桃園市現階段已正式上路，預計每年可減約7億6700萬個塑膠一次用飲料杯。