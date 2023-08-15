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軍醫院心電圖AI判讀系統 62分鐘內打通心肌梗塞者血管

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍醫局醫務計畫處處長林致源上校。圖／取自國防部直播
國防部軍醫局醫務計畫處處長林致源上校。圖／取自國防部直播

國防部軍醫局醫務計畫處處長林致源上校今天表示，國防部軍醫局已令頒推動數位轉型及人工智慧(AI)發展實施計畫要點，並將「心電圖AI判讀系統服務」導入14家國軍醫院。林致源舉例，有了這套系統，心肌梗塞的病人送到急診室後，院方能在62分鐘內打通病人血管。

國防部於今(15)日舉行記者會，說明軍醫體系在醫學教育、學術研究、臨床服務及軍陣醫學等四大領域數位轉型及人工智慧發展推動執行成效。

林致源指出，自今年1月起國防部軍醫局已令頒推動數位轉型及人工智慧(AI)發展實施計畫要點，以提升醫療品質及促進病患安全為目標，加速推動醫療體系數位轉型及人工智慧發展，其中又以國防醫學院與三軍總醫院合作研發之「心電圖人工智慧判讀平台」成果特別引人矚目。該系統結合了AI技術，能夠快速且準確從一張心電圖初步診斷超過50種疾病，讓醫師能快速篩檢出具有潛在嚴重心臟急症患者；另可應用於偏鄉社區心血管疾病檢查，可協助病患及早就診，降低心血管重症及死亡風險。

他表示，軍醫局今年已將該心電圖AI判讀系統服務全數導入14家國軍醫院，另在澎湖、馬祖及小琉球等偏遠地區衛生所推廣使用，其中小琉球檢測超過600位居民，計有18位因檢測異常以綠色通道方式送至國軍高雄總醫院做進一步診治。

他表示，112年8月1日在軍醫局局長蔡建松中將見證下，國防醫學院及三軍總醫院與廣達電腦公司完成技術移轉暨產學合作合約書簽署，此合作為遠距醫療實現提供更多可能性。同時，國防醫學院及三軍總醫院仍持續尋求與民間企業的產學合作計畫，期能拓展AI智慧醫療及醫院的數位轉型，以提昇軍民醫療照顧的品質。

林致源舉例，國際標準上心肌梗塞的病人透過急救管道送抵急診室後，經急救插管搶救，黃金時間為90分鐘，而有這套心電圖AI判讀系統，院方能在62分鐘內打通患者血管。

國防醫學院 國防部 心肌梗塞 AI

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