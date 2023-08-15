曾文水庫上游出太陽 仍持續進水一舉突破3.2億立方公尺

曾文水庫上游連下半個月雨、今天雨停甚至出大太陽，不過水庫從今天凌晨到上午8點仍然持續進水約100萬立方公尺，蓄水率近63.5％、蓄水量一舉突破3.2億立方公尺。如果午後出現雷陣進水量還會更多。水利署南區水資源局指出，現在即使進水一點點、也要斤斤計較，只要有水就非常高興，因為要力拚未來一年「難得的不缺水」。

曾文水庫月初開始因西南氣流持續帶來大量水氣，蓄水量衝到全台第一；雖然近日上游降雨又開始減少，但因為多日不斷下雨、地面下飽滿水量持續入流，蓄水率仍一路穩定攀升，氣象預報未來幾天上游仍會持續降雨。

南水局指出，雖然儲水量只是緩步上升，但現在即使進一點點水也要高興，為讓明年汛期前供水更加穩定，現在曾文水庫水情操作就是「能多存一滴水就絕對不浪費」，呼籲大家配合節約用水，大家未來一年都好過。

南水局統計，至上午8點點，曾文水庫上游昨晚降雨量約15毫米，帶來約550萬立方公尺進水，凌晨雨停後仍持續進水100萬立方公尺，對水情仍有助益。

曾文靠過去半個月豐沛水量蓄水率持續攀升，加上連日小降雨，目前有效蓄水量已達3.2億立方公尺。連同烏山頭水庫合計有效蓄水量即將突破3.8億立方公尺。