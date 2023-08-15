今水氣少中南部短暫陣雨或雷雨 周三起降雨漸增多

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，今天除中南部迎風面持續會有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部午後熱對流雷雨機會也稍微提高，不過降雨的範圍預估還是以山區為主，平地下雨可能性仍然較低，午後外出或是要到山區活動的朋友要多留意中午過後的天氣變化。

受到西南風背風沉降增溫作用的關係，北部地區以及花東地區有局部高溫發生的機會，氣象局持續發布高溫燈號，包括桃園、大台北以及花東縱谷內都可能有36度或以上高溫出現的可能性，外出時要記得做好防曬、防中暑的準備。

吳聖宇指出，明天周三起低壓帶由北往南再度來到台灣上空，西南風水氣增多，預估從周三起一直到周五(16-18日)在迎風面的西半部地區容易出現陣雨或雷雨的情況，並且有局部較大雨勢發生的機會，東半部地區雖然雨勢較緩，但也會有短暫陣雨或雷雨。

由於受到低壓帶環流的影響，降雨時間不一定會集中在午後或清晨，而是全天斷斷續續都有機會下雨，整體天氣不穩定，提醒大家要多加注意，安排活動的話要有雨備，同時避免前往危險區域活動。

吳聖宇指出，周末(19-20日)太平洋高壓增強，低壓帶遠離，大環境風向改變，中南部不會再持續出現迎風面的降雨現象，同時因為受到高壓影響，大氣狀態會趨於穩定，因此天氣型態將轉變為以午後局部熱對流雷雨為主的夏季型天氣，周六(19日)的午後雷雨還可能較多，周日(20日)午後雷雨將會進一步減少下來。

預估這種夏季型天氣可望持續到下周，短時間內也不會有颱風影響台灣。不過在天氣回穩之後，各地高溫的情況也會再度趨於明顯，外出時要多加注意。