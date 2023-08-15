吳德榮：蘭恩今侵襲日本本州四國 朵拉向北大迴轉

不少民眾現正在日本旅遊，要注意蘭恩颱風了。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第7號「蘭恩」已減弱為輕颱， 2時在本州南方近海，即將登陸；今日侵襲日本本州、四國，明日中心進入日本海，日本陸地的風雨逐漸減小。

另外，第8號「輕颱朵拉」向北大迴轉，逐漸減弱為熱帶低壓。此2颱皆與台無涉。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日「西南季風」影響，水氣偏少，中南部清晨有局部降雨的機率，午後西半部局部地區有陣雨或雷雨，範圍雖不大，其中仍有大雷雨發生的機率，應注意。背風面北部、東半部天氣晴熱；今日各地區平地氣溫：北部24至37度，中部23至35度，南部24至35度，東部22至37度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至周六(19日)仍受「西南季風」影響，水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率又再提高，應持續注意平地急雨淹水，山區坍方、落石等現象。

下周日、一(20、21日)「西南季風」停歇，水氣減少，大氣恢後穩定，天氣晴熱，午後近山區仍有局部雷陣雨。