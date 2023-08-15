醫院評鑑／撐過評鑑了 醫護人員爆離職潮

相隔七年的醫院評鑑，台北區與北區月底將完成第一階段，已完成初評的醫院終卸下重擔，不用再面對「評鑑模擬考」，但也掀起一波醫護離職潮，就有醫院管理人員表示，這是可以預期，確實收到不少離職簽呈，但沒辦法阻止，最根本問題還是健保總額。

「完成這次評鑑，就要跳槽去洗腎診所」一位在台北區某區域醫院任職超過十年的林姓護理長說，大型醫院工作又雜又亂，原本想做到退休，但碰上疫情，加上醫院評鑑龐大壓力，身心備受煎熬；日前外面一家洗腎診所開出月薪十萬，每月薪水多了三萬，還不用面對奧客，誰不心動？

林姓護理長表示，評鑑後才離職，對醫院已仁至義盡，只想好好善待自己，不想再苦下去。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，等到醫院評鑑後才離職的護理人員，通常是對醫院有著一定感情的，為了幫助醫院完成評鑑才提出離職；原本疫情解封後就想走人，並非因為醫院評鑑壓力過大，才決定離職。

造成今年大規模的護理人員離職潮，洪子仁認為，最根本原因仍是健保總額制度，疫後就醫人潮反彈，點值下降，也連帶影響醫院對醫事人員的待遇，政府應正視這個問題。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳指出，造成今年護理人力離職潮的三大原因為疫情後、醫院評鑑、醫院長期壓榨。過去七年，醫院處於沒有評鑑的狀態，當衛福部宣布今年展開評鑑，不少醫院為求符合護病比，以時薪兩百到兩百五十元的價碼聘雇退休護理師，但等到評鑑過後，醫院醫護人力自然縮減。

此外，疫後首批護理人員離職潮後，讓不少醫院廣招菜鳥護理師，甚至薪資開得比資深護理師還要高，一旦外面有更多選擇，相信很少有護理師笨到繼續留在醫院受苦。