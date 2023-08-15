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食腦蟲死者到過 親水設施停業1周 憂難復業

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

一名30多歲女性因感染俗稱食腦變形蟲的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡，她發病前曾造訪新北市某家室內親水設施，業者前天宣布14日起停業一周，內部人士指出，他們已照新北衛生局指示清消，衛生局仍希望自主停業，待檢驗結果出爐再說，深怕復業會遙遙無期。

暑假是民眾戲水旺季，新北有193家親水設施，包含泳池、溫泉等，因發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎致死個案，11日已加強稽查31家，其中5家餘氯不符標準，前天再度複驗這5家設施，餘氯數值已達標。

食腦變形蟲疑慮罩頂，業者仍暫停營業，內部人士透露，事發後生意大受打擊，老闆身心俱疲，業者的2名孩子也在店內玩水未有異狀，老闆不解為何發生此事。不少民眾買券、訂課程，預約紛取消，停業損失鉅大。

衛生局表示，該場所動線需要施工，工期5至6天，待業者重新放水後可再通知衛生局檢驗。另，截至昨天已追蹤603名曾到訪民眾，皆無症狀，剩27人聯繫不上，會持續以簡訊聯繫。

衛生局 老闆

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