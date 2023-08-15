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健康你我他／濕毛巾 多喝水 務農舒服多了

聯合報／ 文／林靜瑜（屏東鹽埔）
務農站在戶外曬七、八小時，飆汗又頭暈，幾度感覺快中暑。圖／林靜瑜提供
務農站在戶外曬七、八小時，飆汗又頭暈，幾度感覺快中暑。圖／林靜瑜提供

待業期間，曾協助先生務農，光是站在戶外曬七、八小時，對我就是一大考驗。習慣坐辦公室吹冷氣，連到果園包芭樂，這種先生認為最不費力的活兒，我都熱得難以忍受，身上的汗黏呼呼像漿糊，衣服貼緊背部，成了第二層皮膚，脫下來還有鹽粒狀的白色紋路。

田園離家有段距離，天亮出門，正午返家休息二個鐘頭，以避開陽光最歹毒的時段。下田除了怕曬黑，還有在外「野放」也令人提心吊膽，憂心春光外洩，又有蟲蛇鼠蟻侵擾之虞，能免則免的心態下，減少喝水，飆汗又頭暈，幾度感覺快中暑。

反觀一同上工的女農友，戴斗笠、頭巾、袖套全身包緊緊，只露出眼睛和手指末端，移動鋁梯爬上爬下，手上不得閒，嘴裡也沒有停歇。鄉野奇談、生活瑣事，伴著隱隱約約傳來的電台音樂，就像淙淙奔流的灌溉水渠聲。

我虛心請教烈日下維持活力祕訣，他們不約而同地勸我：「多喝水降溫」；也有人好心建議，放條濕毛巾在脖子上，會感覺涼快些；還有人說：「中午回去洗個澡，換衣服、小睡片刻」，保證下午一身清爽。

我忙不迭地照單全收，日後上工，果真舒服多了。在我送上運動飲料致謝時，這群熱情的大姊望向田埂上納涼的外子，故意大聲喊著：「對啦！飲冰ㄟ上介爽快」，以後要記得多送些冷飲來。

換衣服

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