藥局不強制戴口罩 4場所仍維持

新冠肺炎疫情下降，衛福部疾管署昨再宣布口罩解封，含藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、捐血中心等高感染風險場所，不再強制戴口罩，調整為建議配戴，但醫院、診所、一般護理之家及長期照護機構四大場所，均為脆弱族群出入場所，室內空間應全程戴口罩，但飲食、拍照、不適合或無法戴口罩的檢查、治療或活動，則不需要戴。

疾管署副署長曾淑慧表示，經評估整體疫情趨勢、病毒變異株情形、整體防疫量能，新冠肺炎疫情持續趨緩，健保急門診就醫患者人次、新冠肺炎併發重症人數連續八周下降，且機構篩檢陽性率、抗病毒藥物使用量均呈現下降趨勢。

隨著疫情趨緩，曾淑慧說，除醫院等四大場所要全程戴口罩外，藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所及精神護理之家，以及其他醫療機構如捐血中心、病理機構等高感染風險場所，改列為建議戴口罩場所。而醫院教學研究或行政單位辦公處所內是否需配戴口罩，則由醫院自行規定。

多數醫事場所改為建議戴口罩外，曾淑慧指出，另有四大情形仍建議戴口罩，一是民眾有發燒或呼吸道症狀，二是年長者、免疫低下者外出時，三是人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良的場合，四為與年長者、免疫低下者，尤其是與未完整接種疫苗者密切接觸時要戴上口罩。

疾管署強調，口罩規定鬆綁，民眾生活回歸常態，但仍應持續落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生好習慣；請未接種滿3劑新冠疫苗的民眾，盡速完成接種，保護自身及親友健康。