雞蛋、缺豬價漲 陳吉仲：供需沒問題

受天熱、老母雞汰換影響，國內雞蛋產能尚未恢復，但兩周後即將開學，恐因學校營養午餐而掀搶蛋潮；另因中元節豬肉需求量大增、豬價大漲，業者預測這幾天達高峰，端午節前價格恐再調漲。農業部長陳吉仲昨表示，盡管受原物料及短期供需波動，但盤點數量後，豬肉量絕對能滿足國內需求，雞蛋產量也回穩，到年底都不會缺蛋。

陳吉仲強調，雞蛋生產量逐漸回穩，至年底的雞蛋供需充足，且國內生產量可供應所有學校營養午餐及一般消費者的需求；除進口蛋，仍有六千萬顆國內雞蛋庫存量，且因一至一成五需求為加工雞蛋，加工業者可由進口蛋調度。

針對豬肉價格逼近百元大關，陳吉仲表示，中元節將至，八月底前會讓國內豬肉供應無虞，每天透過批發市場進行調度。目前有六千多個養豬戶配合畜舍改善，過程中仍可以供應全國達九成需求。

陳吉仲重申，沒有缺豬問題，國內每天的交易量二萬至二萬三千頭不等，供需沒問題；他說，受原物料價格上漲、短期供需波動，豬價才愈來愈貴，但長期保證的綠燈區仍會穩定供應。