野保、國家公園業務重疊 林業署：跨區重整

農業部林業署昨正式揭牌，由於改組前就因保育業務與國家公園多所重疊競合、組織疊床架屋，易有三不管地帶，引發不少爭議，林業署長林華慶表示，野生動物保育部分已與國家公園合作，避免資源重置，其他保育也能跨區重整。

政府組織改造時，為讓「水土林不分家」，原規畫林務局及國家公園併入環保署後，成立環境資源部，疑因各方爭搶資源，環保署最終只成環境部，林務局與國家公園原地升格；但因國家公園面積與林業署轄管的國有林，高度重疊，牽涉相關法令如「森林法」、「野保法」就易出現「互踢皮球」情況。

林華慶坦言，國家公園主要是太魯閣、玉山及雪霸等三個高山型國家公園，與國有林區幾乎百分之百重疊，盡管掌理的區域劃分還算明確；但野生動物保育方面，如台灣黑熊一年中的活動面積，移動範圍會跨越國家公園及國有林。

針對此狀況，林華慶強調已與國家公園合作，從玉山、雪霸國家公園開始，不重複設置生物監測相機的樣點，並共享資源，就不會有資源重置情況，也可讓投入的資源達到最大效益；林華慶表示，其他保育項目也會跨區域重整，例如農業部有國土生態綠網計畫，就已納入國家公園。