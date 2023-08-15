林業署碳匯媒合平台 難甩漂綠爭議

因應二◯五◯淨零目標，針對難以消減的碳排，將由碳匯達成碳中和，選項之一即為森林碳匯。農業部林業署署長林華慶昨表示，最快九月底成立森林與自然碳匯ＥＳＧ專案媒合平台，以符合企業ＥＳＧ需求；不過，近年出現企業搶種樹「漂綠」爭議，環團直言種樹對減碳目標幫助有限，此平台恐只會成為企業提升形象的工具。

近年出現企業搶種樹「漂綠」、優化ＥＳＧ報告，綠色和平研究員秦書淮就指出，現階段國內森林碳權抵換的方法學和計算仍未出爐，無法準確算出碳匯的實際減碳效益；台灣排碳大戶就算拚命種樹、淨灘，對現階段減碳目標幫助有限，關鍵仍在於企業工廠製程要減少碳排、建置再生能源，從企業內部根本減碳，才能真正淨零。

由於金管會規定實收資本額逾廿億元的企業需定期公布ＥＳＧ永續報告書，加上國際對淨零減碳的重視，許多企業亟需購買碳權或碳匯。林華慶表示，碳權由環境部主管，林業署掌管業務為森林碳匯及自然碳匯，過去已舉辦三場座談會，九月會辦第四場；待凝聚共識後，最快九月底、十月初就會成立森林與自然碳匯ＥＳＧ媒合平台。

林華慶說明，該平台第一階段會以國有林地為主，企業僅能認購碳匯的九成，剩下一成的碳匯，將由農業部持有；第二階段再納入公有地，民眾的私有地有造林需求，也可申請加入。

未來如移除外來種、台灣黑熊野放長期追蹤等森林碳匯及生物多樣性衍生自然生態ＥＳＧ方案，都將列專案，供企業上網認購；曾出席座談會的台積電對相關方案表達興趣。

林華慶舉例，由於今年國有林，如恆春半島外來入侵種銀合歡，僅移除十幾公頃，現階段提供的新造林面積較小，後續將再開發新植造林以外的項目。

另考量竹林翻新較快且可供國內竹材使用，透過每四年一次伐裁，可穩定取得碳匯，林業署今年底會向環境部提出竹林經營碳匯方法學；而森林碳匯，企業則需投入至少廿年，再依方法學推估二氧化碳蓄積量，向環境部申請碳權。

針對ＥＳＧ種樹的漂綠爭議，中興大學循環經濟學院長王升陽認為，透過政府提供的管道落實ＥＳＧ不太會有此問題，若企業隨意砍伐，農業部、環境部、環團等都會群起抗議、懲處，只要企業在一定規範下運作就不會有問題；平台雖未上線，國際已有不少類似作法及管道，他感到樂觀其成。