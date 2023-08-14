四萬根香蕉成關鍵字 陳文茜於北榮大師講堂分享生命故事
台北榮總大師講堂今邀請資深媒體人陳文茜談「悲欣交集的生命中，我們的虧欠與價值」。講堂一開場就充滿了熱情與感動，北榮護理部同仁用歌聲、鮮花、特製卡片、及真實的擁抱，來表達對陳文茜的感謝。
陳文茜三年多來用實際的行動支持北榮醫護同仁，捐贈超過一萬瓶運動飲料、四萬根香蕉、兩千顆紐西蘭貴妃梨，為守護國人健康、揮汗如雨的第一線同仁補充能量及鉀離子，給同仁最暖心的鼓勵和照顧，大師講堂就在掌聲不斷、歡呼中展開。
陳文茜一開始就向台北榮總的醫護同仁表達了在疫情中，對台灣社會無私付出的感謝。並提到在這段悲欣交錯的人生旅程中，醫護同仁因為使命感，毅然走上了一條有價值的道路，即使社會的氛圍籠罩著不安，卻毫不動搖，堅守在崗位上，用堅強的意志和無私的奉獻，守護著每一個生命。
演講中，陳文茜分享因為自身的病痛，反而懂得放下自己的缺點，加深優點，不過於在意他人的看法，鼓勵「在生命裡自由，找到自己的價值。」
最後，陳文茜把掌聲留給北榮的醫護同仁，謝謝過去三年多，你們給了台灣無私的支持，守住疫情。也許往後當物換星移時，大家仍會想起那段穿著隔離衣的日子，辛苦而沒有遺憾。大師講座就在全場掌聲、歡笑聲及真誠的淚水中落幕，在心裡留下感恩的刻印。
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