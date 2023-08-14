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出門帶傘！周三起西半部防局部大雨 「這兩日」雨勢最猛

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
西南風影響，周三至周五，天氣最不穩、雨勢最大，西半部須防局部大雨，尤其周四、五雨勢最猛。示意圖。圖／本報資料照片
西南風影響，周三至周五，天氣最不穩、雨勢最大，西半部須防局部大雨，尤其周四、五雨勢最猛。示意圖。圖／本報資料照片

西南風影響，周三至周五，天氣最不穩、雨勢最大，西半部須防局部大雨，尤其周四、五雨勢最猛。周六起降雨趨緩，回歸典型夏季天氣。另外，蘭恩颱風可能侵襲日本關西，預計明天上午登陸，在日本旅遊民眾多加留意。

中央氣象局預報員黃恩鴻指出，受西南風影響，明日苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，大致多雲到晴、高溫悶熱，整體降雨零星。

周三到周五，低壓帶影響，各地降雨機率增加，西半部短暫陣雨或雷雨，北部有午後雷陣雨，白天也不定時有陣雨，中南部雨勢持續明顯，易有短延時強降雨及雷擊強陣風。

周六到下周一，各地天氣趨穩，降雨緩和，回歸典型夏季天氣，多雲到晴為主；午後可能有雷陣雨，尤其是西半部、山區降雨機率高。

黃恩鴻表示，第7號颱風蘭恩環流已開始影響日本，明天上午會登陸關西，周三遠離日本。至於颱風朵拉，距離台灣5000多公里，強度續減，預計兩天左右減弱為熱帶性低氣壓。

此外，短期雖無颱風影響台灣，但下周後，大低壓帶中可能有熱帶系統發展，亦有助颱風等熱帶系統生成機率。

蘭恩颱風 日本

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