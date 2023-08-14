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3成紙錢燃燒來自普度祭祀 環保祭祀3亮點減空汙

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署今攜手龍山寺推廣環保祭祀「普度祭祀2.0」。記者胡瑞玲／攝影
環保署今攜手龍山寺推廣環保祭祀「普度祭祀2.0」。記者胡瑞玲／攝影

本周三是農曆7月1日、傳統習俗「鬼門開」，經統計，每年約有3成以上紙錢燃燒來自普度祭祀。環保署今攜手龍山寺推廣環保祭祀「普度祭祀2.0」，宣導「金紙集中燒」、「少金少爐」及「以功代金」，盼讓空汙能減到最低。

許多寺廟及民眾於普度祭祀時有燒金紙習慣，根據環保署統計，每年約有3年以上紙錢燃燒來自於此，部分民眾會在家門口，甚至在樓梯間燃燒，容易造成空汙，甚至衍生公安事故；統計近3年紙錢露出燃燒陳情數，中原普度期間平均有591件，僅次於過年期間的636件。

環保署空保處長蔡孟裕指出，統計近3年紙錢累積集中量達6.4萬噸，若以全國金紙露出燃燒陳情數來看，2020年共計6449件，截至去年底為5291件，已下降約18％；近3年以功代金累積捐款金額逾1.5億元，以2017年為基準，平均捐款成長約5.6倍。

蔡孟裕表示，環保署自2019年至迄今，已協助7縣市設置12座專用金爐，增加紙錢集中處理量能，每年逾8000公噸；各縣市也有其環保祭祀方式，像是北市府推動線上普度抽獎活動、新北市政府推動網路預約代普度、桃園市結合文創產業推動以米代金販賣機、高雄市推動電話預約到府收運紙錢等。

「心誠則靈，心到了意也到了」，艋舺龍山寺董事長黃書瑋回憶，曾經香火鼎盛的龍山寺，目前已停燒香與金紙；黃書瑋指出，龍山寺早在1998年就有意推動停燒紙錢，但當時受到許多質疑及阻力，經持續溝通後，2000年陸續展開廢爐、2017年更響應減香。

黃書瑋表示，當時雖減香，但信眾人手一支香仍造成寺內空品持續紫爆，參考全面禁香的行天宮成果後，前年全面禁香僅留代表性的一炷香，寺內PM2.5已降至個位數；黃書瑋說，未來將持續帶頭推動正確觀念，盼各寺廟齊心讓空汙降至最低，改善空品。

環保署攜手龍山寺推廣環保祭祀「普度祭祀2.0」，宣導「金紙集中燒」、「少金少爐」及「以功代金」。圖／環保署提供
環保署攜手龍山寺推廣環保祭祀「普度祭祀2.0」，宣導「金紙集中燒」、「少金少爐」及「以功代金」。圖／環保署提供

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