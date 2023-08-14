颱風蘭恩撲向日本 15日航班異動一次看

中央氣象局指出，預計第7號颱風蘭恩明日登陸日本。中華航空傍晚指出，15日部分日本航班異動，包含 CI156/157、CI152/153桃園往返大阪及 CI151 名古屋飛往桃園將延後起飛。

中華航空表示，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

台灣虎航指出，受蘭恩颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，15日台灣虎航航班異動如下，包括IT284/IT285 高雄-大阪關西來回航班取消；IT206/IT207 桃園-名古屋來回航班取消；IT2212 桃園-大阪關西航班延後至8月16日1445起飛，且班號調整為IT2210；IT2213 大阪關西-桃園航班延後至8月16日1920起飛，且班號調整爲IT2211；IT210 桃園-大阪關西延後至8月16日1315起飛；IT211 大阪關西-桃園延後至8月16日1750起飛（以上皆為當地時間且為24小時制）。

台灣虎航提醒，實際航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。