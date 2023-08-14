影／全新「澎湖輪」今泊靠高雄港 9月5日首航澎湖

航行高雄與澎湖逾30年的台華輪本月23日從澎湖馬公開出最後一航班後，功成身退，新接手的澎湖輪總噸位9980公噸，全長約120公尺、船寬21公尺、船速不小於22節，最大載客數600人，還可同時裝載82輛小客車、4輛大型遊覽車，今天駛抵高雄港，下月5日由高雄首航澎湖。

台灣航業公司委託日本內海造船廠建造的「澎湖輪」，今早10點30分泊靠高雄港21號碼頭，由台航董事長劉文慶率員迎接，稍事整補後，預計9月5日上午從高雄首航澎湖。

台航指出，澎湖輪可同時承載遊覽車及小客車，設有2間貴賓艙、8間特等艙，其中2間備有無障礙設施，另有10間頭等艙、60間臥鋪艙，搭配60個商務座艙及240個經濟座艙。

除電梯及無障礙設施，並規畫親子室、沙龍、咖啡廳及接近海平線與天際線的休憩紓展空間，提供慢活搭乘品質，將來航班與票價都跟現行台華輪相同。台航表示，澎湖輪今天泊靠高雄港後會進行整補，8月24日移至1號碼頭，9月5日首航澎湖。

澎湖縣民殷盼多年，航行台澎間33年的「台華輪」終於汰換，全新的澎湖輪能大幅改善台華輪空間不足問題，加上大型遊覽車位的設計，可望為澎湖觀光注入新的動能。