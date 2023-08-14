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阿里山小火車預計明年全線通車 新設安管科提升營運安全性
配合農業部改制，阿里山林業鐵路及文化資產管理處今舉辦揭牌典禮，宣布增設安全管理科，負責維護行車安全性；另，林鐵修復只剩最後一段「42隧道」，預計今年底完成隧道基礎工程，明年有望全線通車，可搭乘小火車上阿里山。
林鐵及文資處表示，2009年莫拉克颱風重創山區，2015年又遇到杜鵑颱風侵襲，阿里山林鐵中斷10多年，經不斷修復打通，現在只剩最後一哩路「42隧道」，隧道基礎工程預計今年底完成，有望在明年全線通車，可直接從嘉義火車站坐小火車上阿里山。
處長黃妙修說，有鑒於鐵道運輸有安全需求，配合農業部改制及組織修編，林鐵及文資處增設安全管理科，專責行車安全、職業安全衛生，包括鐵路營運系統安全、災害防救及預防性危害管理作業規劃，期能防範未然，透過監測避免災害發生。
黃妙修也說，為了全線通車準確到位，已開始招募儲備列車長及司機員，評估及治理鐵路風險、優化沿線場站、也取經中華航空公司座艙，改造車廂提升品質；另，引進沉浸式體驗重現林業歷史，在檜意森活村一心二葉場館新增阿里山林鐵服務中心。
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