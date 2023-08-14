快訊

轟檢方醜化高虹安形象 柯文哲支持捍衛清白：相信絕無貪汙企圖

對號座車廂站滿人挨批「台鐵化」 台灣高鐵回應了

安卓使用者福音！Android 14新設定 1秒終結「滿版廣告」時代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山小火車預計明年全線通車 新設安管科提升營運安全性

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山小火車預計明年全線通車，林鐵及文資處新設安管科提升安全性。圖／林鐵及文資處提供
阿里山小火車預計明年全線通車，林鐵及文資處新設安管科提升安全性。圖／林鐵及文資處提供

配合農業部改制，阿里山林業鐵路及文化資產管理處今舉辦揭牌典禮，宣布增設安全管理科，負責維護行車安全性；另，林鐵修復只剩最後一段「42隧道」，預計今年底完成隧道基礎工程，明年有望全線通車，可搭乘小火車上阿里山。

林鐵及文資處表示，2009年莫拉克颱風重創山區，2015年又遇到杜鵑颱風侵襲，阿里山林鐵中斷10多年，經不斷修復打通，現在只剩最後一哩路「42隧道」，隧道基礎工程預計今年底完成，有望在明年全線通車，可直接從嘉義火車站坐小火車上阿里山。

處長黃妙修說，有鑒於鐵道運輸有安全需求，配合農業部改制及組織修編，林鐵及文資處增設安全管理科，專責行車安全、職業安全衛生，包括鐵路營運系統安全、災害防救及預防性危害管理作業規劃，期能防範未然，透過監測避免災害發生。

黃妙修也說，為了全線通車準確到位，已開始招募儲備列車長及司機員，評估及治理鐵路風險、優化沿線場站、也取經中華航空公司座艙，改造車廂提升品質；另，引進沉浸式體驗重現林業歷史，在檜意森活村一心二葉場館新增阿里山林鐵服務中心。

配合農業部改制及組織修編，阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天揭牌。圖／林鐵及文資處提供
配合農業部改制及組織修編，阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天揭牌。圖／林鐵及文資處提供
配合農業部改制及組織修編，阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天揭牌。圖／林鐵及文資處提供
配合農業部改制及組織修編，阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天揭牌。圖／林鐵及文資處提供

阿里山 農業部

延伸閱讀

百年來最長名字 農業部林業及自然保育署台中分署今揭牌

阿里山茶園風光上國際郵展 嘉縣：山區茶景處處可見

大陸開放陸客又無台灣 嘉義業者：失望透頂 盼政府放低身段

阿里山小火車軌道落石清除 父親節將恢復營運

相關新聞

讓雞蛋呼吸！儲藏時多一簡單動作 放更久依然維持新鮮

雞蛋是相當常見的食材，要製作各種料理都很方便，而且營養美味之餘，價格也相對低廉許多。只要家裡有在下廚，都少不了一盒雞蛋隨時使用。不過近來日本媒體透露，關於怎麼保存雞蛋，其實有個不為人知的方法，可以增加雞蛋的保存期限，且作法相當單純。

北一女制服悠遊卡預購15分鐘完售 第二批超商預購快搶

為慶祝北一女120周年校慶，校方特別和悠遊卡公司合作，推出北一女制服悠遊卡，今天上午11點開放預購15分鐘就搶購一空，校...

台積電也參與 林業署推自然碳匯ESG媒合平台9月上線

林業署今天正式揭牌，預估半年內發布數項重要新政策及成果，包含推動國有林事業區全區的FSC（Forest Stewards...

阿里山小火車預計明年全線通車 新設安管科提升營運安全性

配合農業部改制，阿里山林業鐵路及文化資產管理處今舉辦揭牌典禮，宣布增設安全管理科，負責維護行車安全性；另，林鐵修復只剩最...

桃園航空城獎勵搬遷出爐 明年10月前搬離可領3補貼

行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內力推桃園航空城計畫，交通部民用航空局指出，安置街廓選配作業4月完成，土地所有權狀也將在8...

大潤發、家樂福黃魚驗出禁藥 食藥署拉高對中邊境管制

衛福部食藥署今公布「禽畜水產品」後市場查驗結果。5至6月期間共抽驗1038件，其中4件黃魚檢出國內不准用動物用藥殘留，竟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦