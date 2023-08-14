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桃園航空城獎勵搬遷出爐 明年10月前搬離可領3補貼

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
針對桃園航空城計畫，民航局指出，若在2024年10月前自動搬遷，將加發10%建物補償費獎勵金、30萬元租金補貼以及1份人口搬遷費。示意圖。本報資料照片
針對桃園航空城計畫，民航局指出，若在2024年10月前自動搬遷，將加發10%建物補償費獎勵金、30萬元租金補貼以及1份人口搬遷費。示意圖。本報資料照片

行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內力推桃園航空城計畫，交通部民用航空局指出，安置街廓選配作業4月完成，土地所有權狀也將在8月完成發放，民眾在下半年即可陸續領回安置街廓土地，著手興建住宅。若在2024年10月前自動搬遷，將加發10%建物補償費獎勵金、30萬元租金補貼以及1份人口搬遷費。

民航局指出，鄭文燦8月11日下午召開行政院推動桃園航空城核心計畫專案小組第23次委員會議，邀集各部會及桃園市政府，確認多項重要工作辦理情形及進度。

民航局表示，鄭文燦當日行政院會議指示，以桃園航空城徵收當期建物評點（12.2元）與現在建物評點（14.7元）之間大約兩成的變動幅度，作為重建補助發放額度，並以具有安置資格的住宅為優先補助對象，主要考量內政部土地徵收審議小組2021年審查桃園空城區段徵收計畫時，曾決議請桃園市政府、交通部民航局在民眾安置重建當年，如遇到營建物價指數調升，應基於考慮民眾重建成本需求來配合規劃適當的補助或協助措施。

民航局說，桃園航空城計畫範圍內原有近8000棟建物，目前約2200棟建物尚未搬遷，建物拆遷已達7成。持續鼓勵民眾搬遷，比照之前兩階段自願優先搬遷措施增加第三階段獎勵方案，若在2024年10月前自動搬遷，將加發10%建物補償費獎勵金、30萬元租金補貼以及1份人口搬遷費。後續有關重建補助及第三階段優先搬遷方案，將由桃園市政府及交通部民航局，共同研擬具體執行細節後，再續辦理實施。

民航局 航空城

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