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野保恐成三不管地帶 林業署與國家公園合作分享資源

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
農業部農金署及林業署今舉辦揭牌典禮，圖為農金署揭牌情況。記者胡瑞玲／攝影
農業部農金署及林業署今舉辦揭牌典禮，圖為農金署揭牌情況。記者胡瑞玲／攝影

農業部8月1日揭牌，農金署及林業署今天也進行揭牌典禮，其中林業署組改升格前有不少爭議，包含內政部營建署轄管的國家公園，與林務局的保育業務也多所重疊競合、組織疊床架屋，易有三不管地帶，林業署長林華慶今天表示，針對野生動物保育部分，已與國家公園合作，避免資源重置，其他保育也能跨區重整。

過去組改時，為讓水土林不分家，原規畫林務局及國家公園併入環保署，成立環境資源部，但依照當時環資部的規畫，若順利升格，環資部將成為天下第一大部，首要部會首長及其人力資源難以安排，加上當時的農委會也不願意放手，最終環資部破局，變成如今的環境部及農業部，林務局在農業部底下自成一署，國家公園也仍歸營建署管理，並升格為內政部國家公園署，水土林終究無法整合，相關法令各自規定。

然而，目前國家公園面積與林業署管轄的國有林大量重疊。相關法令如森林法、野保法為林務局負責，國家公園則著重遊憩、環境教育及不涉及林業經營管理的保育工作，但兩單位的保育業務其實多所重疊競合、組織疊床架屋，容易出現三不管地帶。

對此，林華慶在林業署完成揭牌典禮後接受聯訪時表示，國家公園主要是太魯閣、玉山及雪霸等3個高山行國家公園，與國有林區幾乎100％重疊，掌理的區域畫分還算明確，但在野生動物保育如台灣黑熊，一年當中活動面積可能有幾十頃，移動範圍可能跨越國家公園及國有林。

林華慶表示，這部分已與國家公園合作，從玉山、雪霸國家公園開始，不重複設置生物監測相機的樣點並共享資源，這樣就不會有資源重置情況，也可讓投入的資源達到最大效益，另外，其他保育也會跨區域重整；林華慶說，農業部也有國土生態綠網計畫，營建署、水利署也會跨部會協調，而國家公園也是其中之一。

農業部農金署及林業署今舉辦揭牌典禮，圖為林業署揭牌情況。記者胡瑞玲／攝影
農業部農金署及林業署今舉辦揭牌典禮，圖為林業署揭牌情況。記者胡瑞玲／攝影
農業部農金署及林業署今舉辦揭牌典禮，圖為林業署揭牌情況。記者胡瑞玲／攝影
農業部農金署及林業署今舉辦揭牌典禮，圖為林業署揭牌情況。記者胡瑞玲／攝影
農業部農金署及林業署今舉辦揭牌典禮，圖為農金署揭牌情況。記者胡瑞玲／攝影
農業部農金署及林業署今舉辦揭牌典禮，圖為農金署揭牌情況。記者胡瑞玲／攝影

國家公園 農業部 內政部

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