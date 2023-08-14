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對號座車廂站滿人挨批台鐵化 高鐵：假日加開全車自由座
疫後載運量復甦，台灣高鐵近日對號座車廂擠滿自由座站位客，引發網友議論「高鐵台鐵化」。台灣高鐵說，針對尖峰時段部分車次，調整自由座車廂數，並於周末假日等人潮較多時，加開全車自由座列車疏運旅客；如遇自由座人潮較多，將視情況開放車間通道、對號座車廂供旅客站立，必要時啟動車站人潮管制，加強車站、列車上自由座人潮控管及人員引導。
近來有網友在網路論壇發文抱怨，表示當天準備回家一趟，原想舒舒服服坐高鐵，卻發現對號座車廂，竟也擠滿了自由座乘客，導致車廂變得又擠又吵，他直呼「真的有種坐台鐵的感覺」。
台灣高鐵表示，致力提供最大運能疏運旅客，為兼顧旅運服務及乘車品質，持續觀察自由座旅客乘載情形，針對尖峰時段部分車次調整自由座車廂數，並於周末假日等人潮較多時，加開全車自由座列車疏運旅客。
台灣高鐵指出，如遇自由座人潮較多，將視情況開放車間通道、對號座車廂供旅客站立，必要時啟動車站人潮管制，加強車站、列車上自由座人潮控管及人員引導，希望在兼顧對號座旅客權益，以及自由座旅客便利基礎上，提供舒適便捷旅運服務。
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