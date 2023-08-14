對號座車廂站滿人挨批台鐵化 高鐵：假日加開全車自由座

雞蛋是相當常見的食材，要製作各種料理都很方便，而且營養美味之餘，價格也相對低廉許多。只要家裡有在下廚，都少不了一盒雞蛋隨時使用。不過近來日本媒體透露，關於怎麼保存雞蛋，其實有個不為人知的方法，可以增加雞蛋的保存期限，且作法相當單純。

2023-08-14 13:42