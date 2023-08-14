讓雞蛋呼吸！儲藏時多一簡單動作 放更久依然維持新鮮

雞蛋是相當常見的食材，要製作各種料理都很方便，而且營養美味之餘，價格也相對低廉許多。只要家裡有在下廚，都少不了一盒雞蛋隨時使用。不過近來日本媒體透露，關於怎麼保存雞蛋，其實有個不為人知的方法，可以增加雞蛋的保存期限，且作法相當單純。

根據日本媒體「cookpad」報導，這個能讓雞蛋保存更久的方法，就是在放置雞蛋時，讓尖頭部分朝下。這是因為雞蛋的兩端，尖頭的部分比較堅固，而圓頭的部分則有氣室存在。因此倒著放，可以讓雞蛋「保持呼吸」，更能維持新鮮。

另外，雞蛋在擺放久了之後，蛋黃容易散開。不過因為氣室在上的關係，蛋黃就不容易直接與蛋殼碰撞。可說是一個簡單的小動作，就能創造明顯的功效。

許多網友試過後也紛紛表示「完全沒注意到這一點」、「可以長久保存太開心了」、「剛好訂的雞蛋來了，馬上來試試」、「下次要多注意上下怎麼擺了」、「這樣就可以一次買兩盒，沒有怕買少不夠的困擾了」、「雞蛋根本是我的救世主」、「這點子真的幫了大忙」。