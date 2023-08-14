北一女制服悠遊卡預購15分鐘完售 第二批超商預購快搶

為慶祝北一女120周年校慶，校方特別和悠遊卡公司合作，推出北一女制服悠遊卡，今天上午11點開放預購15分鐘就搶購一空，校長陳智源表示，北一女有自己社會責任，鼓勵在校生要用力量善盡社會責任，也期待學校能培育出更多優秀女性。悠遊卡公司董事長林志盈也說，會提撥10%的銷售金額，做為北一女學生推動社會公益活動的圓夢基金。

北一女將在12月12日迎來120周年校慶，校方也特別和悠遊卡公司合作，發行綠制服悠遊卡，用仿真布質，將北一女校服等比例縮小，還沒開賣有引發不小話題，悠遊卡公司表示，會提撥10%的銷售金額，大約20萬，做為北一女學生推動社會公益活動的圓夢基金。

北一女今天舉行校慶活動起跑典禮記者會，林志盈也特別到場，他表示，北一女和過去和悠遊卡公司就有很多合作，不管預約午餐、開冷氣都可以用悠遊卡付款，校內也有裝設一台悠遊卡加值機方便學生充值，去年入學新生學生證更是使用二代卡，只要下載APP將帳戶和手機連結，便可直接透過手機加值。據統計，目前校內可使用非現金付款的項目，已達約70%。

該悠遊卡特點是，一經感應過卡後更能唱出校歌，陳智源表示，當初他在選擇要擷取哪一句其實苦惱很久，最終選擇「為我女界增光耀」這句話，很多學生考上北一女很開心覺得是一種榮譽，但也會覺得壓力很大，在路上一言一行都有人在關注。

陳智源說，北一女中有自己的社會責任，很多學生倡議團體自治團體近幾年非常努力去實踐自身理念，例如減塑行動、倡議循環杯等，他也希望這所學校能培養更多優秀女性。

北一女制服悠遊卡在還沒開賣就在網路掀起不少討論，今天上午11點開放博客來和7-11預購限量5000張，不到15分鐘就被秒殺。

林志盈說，這次充分感受北一女威力，還沒開放預購，就有好多親友請他幫忙搶購，若成效不錯還有第二波預購。悠遊卡公司表示，已協調7-11第二批5000張開賣。