80%民眾不走路 時力籲增設行人道

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「我國行人道太少，即使有，也是一堆障礙物，改善行人地獄應優先增設行人道！」時代力量力偉邱顯智14日公布交通調查民調，80%民眾走路少於30分鐘，66%行人很少受汽機車禮讓，70%民眾認為改善交通工程最重要。交通YT「貓頭鷹交通書」呼籲，交通部僅儘速規劃友善身障、兒童與高齡者的行人道。

行人環境危險

邱顯智說，台灣每年交通意外受傷人數49萬人，死亡超過3千人、癱瘓人數超過4千人，交通部雖有表態要改善台灣行人地獄，但根據他們7月24日至8月6日的調查發現，80%民眾不會走超過30分鐘的路，但雙北卻有50%民眾會走超過15分鐘的路，因為雙北的行人道相對完善，但在其他縣市根本沒人敢走路。

但調查也發現，70%民眾認為走在路上是危險的，這也反映在我國交通意外中，有400個死亡數是行人，80%的行人並非交通意外主要肇事者，形同走在路上就會有車去撞行人。

應優先改善工程

交通YT「貓頭鷹交通書」直言，調查發現民眾認為行人道上障礙物多、行人空間過窄、變電箱等設施太多，甚至根本沒有行人道等，都讓民眾不願在台灣的道路上行走。此外，有66%行人反映在路上很少被汽機車駕駛停讓。

貓頭鷹交通書還在現場展示裝在肩膀上的行人紀錄器說，他都裝這個了，還有駕駛不願禮讓他過馬路，可見台灣的駕駛教育還要再加強。

交通YT「火花羅」則說，交通部長王國材之前回應行人地獄時，認為交通三E（教育、工程與執法）的占比是7：1：2，但據調查顯示，70%民眾希望先改善道路工程，20%希望強化教育，最後才是執法。火花羅說，加強執法只是交通意外的錯歸咎到交通警察上，無助根本性解決行人地獄問題。

好環境行人才敢走

他也列出數據說，台灣超過56%父母認為，小孩要等到5、6年級或是國中，才願意讓小孩自己上下學，這代表小孩在國小畢業以前都要家長接送；反觀日本在小學1年級或幼稚園，家長就放心讓小孩自己上下學了，家長接送就代表要開車，早上家長上班前還要開車送小孩，就會造成交通壅塞，竹科的塞車潮就是這樣產生的。

因此，邱顯智呼籲，應該先從工程與教育面向改善交通，尤其是增設行人道，確保行人在路上的安全與權益。另外他也說，增加行人道與大眾運輸的連結率，也才能增加大眾運輸的流量與效能。

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