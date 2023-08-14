2周後開學營養午餐恐掀搶蛋潮？ 陳吉仲回應了

受到天熱、老母雞淘汰影響，國內雞蛋產能尚未恢復，然而2周後就要開學，為學校營養午餐需求恐再掀搶蛋潮。農業部長陳吉仲今天表示，目前生產量已逐漸回穩，盤點庫存及進口雞蛋，絕對能供應所有學校營養午餐、家庭及所有消費者需求。

根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3195萬隻蛋雞投入生產，雞蛋日生產量11萬3500箱（每箱約200顆），與國內每日需求量12萬箱還有些差距。

陳吉仲受訪時針對雞蛋供需表示，國內生產量絕對可以供應所有學校營養午餐、家庭及消費者所有需求，除了進口雞蛋外，庫存還有6000萬顆；雞蛋需求有1至1成5為加工雞蛋，因應國內需求，未來加工可透過進口雞蛋來調度，而國產雞蛋則可滿足國人需求。

陳吉仲說，農業部每周三都會公布生產量，目前生產量有逐漸回穩，蛋農配合農業部進行老母雞淘汰，但到年底所有雞蛋供應都會充足。

另外，中華民國養雞協會日前盼調漲蛋價2至3元，若維持凍漲，不排除北上抗議；中華民國蛋價委員會執行長陳進丁表示，本周四將召開內部討論是否調漲。

對此，陳吉仲僅說，目前沒有接收到任何消息，但再重申國內生產、6000萬庫存，加上專案進口，絕對可以滿足國內消費者雞蛋的需求。