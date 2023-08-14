室內外違法吸菸 國健署累計裁罰逾200萬元

菸害防制法今年3月22日修正施行，擴大禁菸室內外場所。衛福部國健署今公布，截至7月25日止，已累計裁罰處123件場所負責人、289件吸菸者，裁罰金額分別為149萬元、55萬8000元，共計204萬8000元。國健署表示，接觸二手菸導致每年有120萬人死亡，其中大多數更是婦女和兒童。

菸害防制法規定包括大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所全面禁菸；酒吧、夜店於獨立空調及隔間之室內吸菸室外，不得吸菸。禁菸場所所有入口處設置明顯禁菸標示，並不得供應與吸菸有關之器物，且若設有室外吸菸區，除應有明顯之標示外，其面積不得大於該場所室外面積二分之一，且不得設於人員往來必經之處。

國健署今公布最新統計，從新制上路至7月25日止，針對違反菸害防制法第18、19條之案件，各地方政府衛生局已累計裁罰123件處場所負責人、吸菸者289件，裁罰金額分別為149萬元、55萬8000元，呼籲民眾莫心存僥倖於禁菸場所違規吸菸，並請各場所負責人善盡管理之責，以免受罰。

世界衛生組織（WHO）估計每年有超過800萬人死於菸草的使用。接觸二手菸草煙霧每年導致120萬人死亡，其中大多數是婦女和兒童。

國健署提醒，許多吸菸者認為只要在通風處抽菸就不會有二手菸、三手菸的問題，但風扇、空調、空氣淨化器或通風設備等，皆無法消除二手菸，任何暴露濃度均會危及身邊的人。

國健署指出，實證研究顯示，短暫接觸二手菸也會立即造成健康傷害，不吸菸的成年人，因二手菸引起的健康問題包括冠心病、中風和肺癌；對婦女的生殖健康造成傷害，包括嬰兒低出生體重；對嬰兒和兒童傷害也不少，會導致嬰兒猝死症、呼吸道感染、耳部感染和氣喘發作等。

國健署呼籲，吸菸者愛家人也要敦親睦鄰，勿在家中或陽台、廁所吸菸，要尊重不吸菸者拒吸二手菸的權利。住宅屬於私領域，尚不在菸害防制法規範之室內外禁菸場所範疇，但民眾若因周遭他人吸菸而衍伸相關困擾，可先向社區管理委員會尋求社區住戶禁菸的提案，或請求里長協助善意勸導吸菸者，目前已有部分地方政府衛生局，陸續公告「禁止吸菸」區，並將相關場所列為稽查重點，以減少對不吸菸者之干擾。

※ 提醒您：吸菸有礙健康