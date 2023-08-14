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中元將至缺豬肉、價格高？ 陳吉仲：短暫供需波動

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
農業部長陳吉仲今出席農金署揭牌典禮。記者胡瑞玲／攝影
農業部長陳吉仲今出席農金署揭牌典禮。記者胡瑞玲／攝影

8月底就是普渡拜拜高峰的中元節，豬肉量需求大增，豬價隨之大漲。豬協指出，這幾年價格將達高峰；雲林肉品市場表示，中元節後，端午節將再有另一波價格波動。農業部長陳吉仲今天受訪時說，已盤點過數量，盡管豬價受原物料上漲及短期供需波動，但絕對能滿足國內需求。

陳吉仲今至農金署揭牌前接受媒體聯訪。針對國內豬肉每公斤平均價格接近百元大關，多個市場單日價格破百元情況，陳吉仲表示，中元節將至，8月底前絕對會讓國內豬肉供應無虞，每天透過批發市場進行調度，消費者不用擔心。

陳吉仲說，感謝6000多個養豬戶，配合畜舍改善 改善空汙、水汙等，感善過程中，供應全國需求達9成，截至今年8月底，業者自行進口豬肉數量雖比去年多，但國內供應仍持續。像是台糖的供應預估明年初可大幅恢復水準。

陳吉仲表示，不管是中秋節、中元節、端午節，甚至到年底，農業部均已盤點過數量，國內生產加上冷凍庫存，以及業者自行進口等，三方面可滿足國人所需。

至於缺豬議題，陳吉仲再重申，沒有缺豬問題，國內每天交易量2萬至2萬3000頭不等，所有供應量豬農依照秩序到批發市場，之後再到通路，供需沒問題。

陳吉仲說，豬價愈來愈貴，主要是受到原物料價格上漲、短期供需波動，但長期保證的綠燈區仍會穩定供應。

豬肉 陳吉仲 豬價

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