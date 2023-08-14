雷雨猛襲台南高雄 周三起西半部慎防3天大雨

中央氣象局說，今天中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大致多雲到晴，午後因熱力作用，大台北、東北部地區及其他山區易有局部短暫雷陣雨。

西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局稍早針對台南市、高雄市發布大雨特報，注意雷擊及強陣風。

氣溫方面，今天各地高溫約31到35度，大台北、桃園、苗栗、花蓮縱谷及台東有局部36度高溫發生機率。

氣象局說，明天中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後大台北、東北部地區及其他山區應注意有局部短暫雷陣雨。

周三至周五西南風影響，氣象局說，台灣附近水氣及不穩定度增加，西半部地區降雨機率偏高，有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其他地區雲量也增多，午後有局部短暫陣雨。

氣象局表示，周六、周日降雨稍趨緩，各地大致為多雲的天氣，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下周一至下周三各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。 午後因熱力作用，大台北、東北部地區及其他山區易有局部短暫雷陣雨。本報資料照片

未來降雨趨勢。圖／氣象局提供