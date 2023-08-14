聽新聞
test
0:00 / 0:00
雷雨猛襲台南高雄 周三起西半部慎防3天大雨
中央氣象局說，今天中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大致多雲到晴，午後因熱力作用，大台北、東北部地區及其他山區易有局部短暫雷陣雨。
西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局稍早針對台南市、高雄市發布大雨特報，注意雷擊及強陣風。
氣溫方面，今天各地高溫約31到35度，大台北、桃園、苗栗、花蓮縱谷及台東有局部36度高溫發生機率。
氣象局說，明天中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後大台北、東北部地區及其他山區應注意有局部短暫雷陣雨。
周三至周五西南風影響，氣象局說，台灣附近水氣及不穩定度增加，西半部地區降雨機率偏高，有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其他地區雲量也增多，午後有局部短暫陣雨。
氣象局表示，周六、周日降雨稍趨緩，各地大致為多雲的天氣，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下周一至下周三各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言